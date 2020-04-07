Sezon sahada tamamlanacak

KOP başkanı Yorgos Kumas, UEFA ile aynı fikirde olduklarını ve tüm liglerde sezonun sahada tamamlanacağını açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde ligler tüm dünyadaki gibi durmuştu.

UEFA’nın ligleri tamamlayın çağrısından sonra açıklama yapan Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas liglerin sahada tamamlanacağını söyledi.

Yorgos Kumas açıklamasında UEFA ile aynı fikirde olduklarını ve tüm ligleri stadyumlarda tamamlamanın tek arzuları olduğunu ifade etti. Yorgos Kumas, stadyumlara en erken zamanda dönmek istediklerini de vurgulayarak bu sürenin daha fazla gecikmemesini temenni etti.