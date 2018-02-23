Saipem 12000 bölgeden ayrılıyor

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 3’ncü parseldeki “Supia” sondaj yapmak üzere 6’ncı parselde hareket eden ancak Türkiye’nin yayımladığı Navtex’ler nedeniyle hedefine varamayan Saipem 12000 sondaj gemisinin bölgeden ayrılacağına dair haberler çıktı

Alithia gazetesi “Saipem Ayrılıyor, Ancak ENI Kalıyor” başlığıyla verdiği haberinde, İtalyan şirketi ENI’nin dün beklenen açıklamayı yaptığını yazdı.

Buna göre sözde “MEB” içerisinde oluşan durum nedeniyle, Türk “tutsaklığındaki” Saipem 12000’in daha fazla bekleme şansının olmadığını ve mümkün olan en kısa sürede söz konusu noktadan yarılarak sözde “MEB” dışında başka bir yöne, muhtemelen Fas’a doğru hareket edeceğini kaydeden gazete, ENI şirketinin, Mart ayı içinde Fas’ta sondaja başlayacağı konusunda anlaşmaya varmış olduğu bilgisini aktardı.

Gazete aynı zamanda ENI’nin sözde “MEB”deki yükümlülükleri ve çıkarlarından vazgeçmeyeceği ve koşullar uygun olduğunda geri gideceğini belirttiğini aktardı.

Habere göre Eni’nin CEO’su Claudio Descalzi dün yaptığı açıklamada, sondaj gemisinin önümüzdeki günlerde yeni bir yere, muhtemelen Fas’a transfer edilmesi gerekeceğini belirtti.

Ancak geri döneceklerini ifade eden Descalzi, uluslararası, Avrupa, Türk, Yunan, “Kıbrıs” diplomasisinin bir çözüm bulmasını bekleyeceklerini söyledi.

Olası anlaşmazlıkların olmasına alışkın olduklarını belirten Descalzi, Libya ya da karmaşık durumların olduğu diğer ülkelerden geri çekilmediklerini ifade etti.

Haberinde, Descalzi’nin Saipem 12000’in ne zaman ayrılacağını söylemediğini belirten gazete, ancak bunun önümüzdeki saatler içerisinde olabileceği tahmininde bulundu.

Gazete sondaj gemisin ayrılma gününün, Anastasiadis’in bugün Brüksel’de İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yapacağı görüşmenin ardından kararlaştırılacağı ihtimalinden söz etti.

SAIPEM 12000’İN BİR KEZ DAHA DENEYECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Politis gazetesi edindiği bilgilere göre Saipem 12000’in, görevini yerine getirmek üzere bir kez daha sondaj koordinatlarına yanaşmaya çalışacağını iddia etti.

“Bu muhtemelen cuma şafak vaktinde olacaktı” diye yazan gazete, aksi bir durumda, gün içerisinde bir çaba gösterileceğini savundu.

Geminin yine engellenmesi durumunda, RD-1hedefinde sondaj yapacağı Fas’a gideceğini savundu.

3’ÜNCÜ PARSELDE DURUM

Alithia gazetesi haberinde, Saipem 12000’in bulunduğu noktada durumun aynı olduğunu yazdı.

3’üncü parsele girişi engelleyen Türk savaş gemilerinin, ENI’nin sondaj gemisinin etrafında dolaşmaya devam ettiğini belirten gazete, ancak sondaj gemisine destek hizmet verme görevi olan ve geçtiğimiz günlerde Limasol Limanı’na giden üç gemiden biri olan “Vos Prudence”in (sondaj gemisinin bulunduğu) noktaya gitmesine izin verildiğini kaydetti.

Gazete destek hizmeti veren geminin, sondaj gemisinin ayrılmasıyla ilgili olabileceği ihtimalinden söz etti.

Bilgilere göre bir Fransız ve bir İtalyan firkateyninin dün bölgede hareket ettiğini savunan gazete, öte yandan Rum Haber Ajansı’nın bilgilerine göre Fransız deniz kuvvetlerine ait “Jean De Vienne” firkateyninin, sözde “MEB” içerisinde 3’üncü parselin bulunduğu deniz bölgesinden Türk gemilerinin herhangi bir taciz ve engeline takılmadan geçtiğini iddia etti.

Rum Haber Ajansı’na göre bahse konu firkateynin, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın yaptığı “CYFRA-01/18” kod adlı arama kurtarma tatbikatında yer aldığını ve Güney Kıbrıs’tan ayrılmasının ardından güney güzergahına devam ettiğini ve Türk Navtex’i geçerliyken 3’üncü parselin bulunduğu deniz bölgesinden özgürce geçtiğini savundu.

ENI GÖRÜŞMEYİ YALANLIYOR

Politis gazetesi İtalya Dışişleri Bakanı ve ENI’nin, herhangi bir yetkilinin, “Kıbrıs Türk toplumu temsilcisiyle görüştüğüne dair haberleri yalanladığını” aktardı.

Gazete ANSA haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, İtalyan Hükümeti ile Kıbrıs Türk toplumu üyeleri arasında bir görüşme olmadığını belirttiğini aktardı.