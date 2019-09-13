Rumlar’dan Kuzey’e 14 milyon Euro

Rumlar, bu yılın ilk 8 ayında KKTC’de “sadece kredi kartlarıyla” 14 milyon Euro, Türkiye’de ise 4 milyon Euro harcadı. Kıbrıslı Türkler de aynı dönemde kredi kartlarıyla Güney’e 11,4 milyon Euro bıraktı

Rumların, 2019 yılının ilk 8 ayı içerisinde, KKTC’de kredi kartlarıyla 14 milyon Euro, Türkiye’de de 4 milyon Euro harcadıkları bildirildi.

Politis gazetesi, JCC şirketinin verilerine dayanarak, Rumların Ağustos ayında Rumların, 2019 yılının ilk 8 ayı içerisinde, KKTC’de kredi kartlarıyla 14 milyon Euro, Türkiye’de de 4 milyon Euro harcadıkları bildirildi.

Politis gazetesi, JCC şirketinin verilerine dayanarak, Rumların Ağustos ayında kredi kartlarıyla KKTC’de 2,11 milyon Euro, Türkiye’de de 725 bin 228 Euro harcadığını yazdı.

Gazete, “Türk kredi kartlarıyla” ise Güney Kıbrıs’ta, 2019’ın ilk 8 ayı içerisinde 11,4 milyon Euro, sadece Ağustos ayında ise 1,77 milyon Euro harcandığını kaydetti.