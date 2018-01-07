Rumlar sözde MEB'lerinin tümünü koordinatlandıracak

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Münhasır Ekonomik Bölge”nin (MEB), henüz koordinatlandırılmamış geri kalanını da koordinatlandırmak için gerekli adımları atacaklarını ” açıkladı.

Rum radyosuna göre Kasulidis, tek yanlı ilan ettikleri “MEB”in geri kalanını koordinatlandırma zamanına da, Türk tarafının eylemlerine göre karar vereceklerini söyledi.

Yoannis Kasulidis Türkiye’nin, MEB ile ilgili tezinin çelişkili olduğunu iddia ederek, “Lefkoşa’nın MEB’e sahip olma hakkını tanımıyor ancak bunun yanında var olmadığını düşündüğü MEB’deki Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına hizmet etmek için eylemde bulunacağını söylüyor” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in MEB’le ilgili açıklamasından sonra Rum tarafında ortaya konulan tepkilere de değinen Kasulidis, “Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs’ın haklarını gereken yerde kullanması ve Ada’nın tamamını (MEB) koordinatlandırması için hararetle çalışıyor” ifadesini kullandı.