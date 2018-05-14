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Rumlar, Kuzey'den en çok ilaç ve akaryakıt alıyor

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Rumlar, Kuzey'den en çok ilaç ve akaryakıt alıyor
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Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’tan en çok talep ettikleri ürünlerin başında ilaç, akaryakıt ve tütün bulunduğu belirtildi.
Politis gazetesi, dün yer verdiği ve bugün yayımlamayı sürdürdüğü haberinde, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan, Kıbrıslı Rumların da Kuzey Kıbrıs’tan satın aldıkları ürünlerle ilgili araştırmasına yer verdi.
Kuzey Kıbrıs’taki ilaçların Güney Kıbrıs’a göre en az yüzde 50 daha ucuz olduğunu yazan gazete, sadece gıda takviyeli ürünler/vitaminlerde önemli fark bulunmadığını belirtti.
Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’ta diş doktorlarına da gittiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta 50–60 Euro olan diş dolgu fiyatının Kuzey Kıbrıs’ta 25–30 Euro olduğunu yazdı.
Gazete, Ekonomik olanağa sahip olup Güney Kıbrıs’taki özel kliniklere/hastanelere giden Kıbrıslı Türkler bulunduğuna da işaret etti.

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