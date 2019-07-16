Rum Yüksek Mahkemesi’nden Vakıf malları ile ilgili önemli karar

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, kısa zaman önce “vakıf mallarının terk edilmiş herhangi bir Kıbrıs Türk malından farklı olmadığı ve bundan dolayı Kıbrıs Türk Malları İdaresi Vasisi’nin himayesi altında olduğunu açıklığa kavuşturan bir karar yayımladığı” haber verildi

Fileleftheros gazetesi ilk sayfadan “Vakıf Malı İçin de Vasi- Yüksek Mahkeme’den Mülklerin Akıbeti Konusunda Nihai Karar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, davanın mahkeme karşısına Türk vatandaşlığına sahip bir kadın tarafından getirildiğini ve bahse konu kişinin, Larnaka’daki bir mülkle alakalı olan “Bekir Paşa” vakfının tek vasisi olduğunu savunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu kişinin, 2015’te Larnaka Kaza Mahkemesi’ne yaptığı ve Rum Yönetimi, Evkaf Yüksek Konseyi ve Larnaka Tapu Dairesi Müdürü aleyhindeki başvurusunda, Bekir Paşa vakfının vasileri olarak Evkaf temsilcilerinin adının, Larnaka’daki bir miktar taşınmazın tapularından silinmesini ve bunların bahse konu vakfın tek vasisi/idarecisi (mütevelli) sıfatıyla, kendi ismiyle değiştirilmesini emredecek bir hüküm çıkarılmasını istediğini belirtti.

Gazete bahse konu kişinin ayrıca, Evkaf Yüksek Konseyi’nin izni olmadan, bu vakfa ait taşınmazları idare etme ve bunlarla ilgili olarak üçüncü şahıslarla anlaşma imzalamak konusunda hakkı olduğu konusunda, bir mahkeme beyanı istediğini de kaydetti.

Asliye hukuk mahkemesindeki sürecin belirsizlikle sonuçlandığını ve davaya Yüksek Mahkeme’de devam edildiğini yazan gazete, bu gibi mülklerin (kurumsal olarak şimdiki Rum İçişleri Bakanı olan) vasinin kontrolü altında olup olmadığının, incelenen ve kritik öneme sahip konulardan biri olduğuna işaret etti.

Gazete, haberde ayrıca, Yüksek Mahkeme’nin Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını onayladığını ve “bahse konu ihtilaflı vakıf malının Kıbrıs Türk Malları Vasisi’nin yetkisinde olduğuna dair Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ve hükmünün doğru olduğu sonucuna vardığını” belirtti.

Gazete, konuyla ilgili geçmişteki ilgili kararlara atıfta bulunan Yüksek Mahkeme’nin “Anayasa’nın vakıflar ve bunların idaresiyle ilgili maddelerinin, Türk işgalinin yol açtığı etkiler ve düzensiz durum sürdüğü müddetçe askıya alınmış olduğuna işaret ettiğini” ekledi.