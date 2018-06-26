Rum siyasiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun kalmadı

Rum siyasi partileri, Türkiye’de gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Fileleftheros gazetesi “Aynı Oyunda Yeniden Seyirci – Türkiye’deki Seçimlerin Sonuçlarından Ötürü Kıbrıs Sorununda Beklentiler Küçük” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarının Güney Kıbrıs’taki siyasi çevrelerde düşük beklentiler oluşmasına sebep olduğunu belirterek, Rum siyasi partilerinden ve yetkililerinden yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’deki seçimlerin artık tamamlandığını ve artık Türkiye’nin görüşünü duymanın zamanı geldiğini söyledi.

“Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Kıbrıs sorununda müzakerelerin başlamasına ilişkin artık hiçbir olumsuz etken kalmadı” şeklinde konuşan Prodromu, “seçimler gerçekleşti ve gerçek niyetinin ne olduğunu anlamamız için Türkiye’nin BM Genel Sekreterinin girişimine karşılık vermesini bekliyoruz” dedi.

Prodromu ayrıca, “Kıbrıs Rum tarafı olarak biz hazırız” ifadesini de kullandı.

Gazete, siyasi parti başkan ve yetkililerinin ise açıklamalarında temkinli davrandıklarını, DİSİ partisinden yapılan açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi yeniden üstlenmesinin açıkta bulunan tüm konuların kendiliğinden çözüleceği anlamına gelmediğini, gerçek bir politika değişikliğinin gerekli olduğunun” vurgulandığını yazdı.

DİSİ Milletvekili Dimitris Dimitriu, Recep Tayyip Erdoğan’ın üstlendiği yeni görevle Kıbrıs sorununun da aralarında bulunduğu birçok soruna iyi komşuluk ilişkileri ilkesiyle yaklaşmasını ve BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlamasına dair nabız yoklayacak yeni bir danışman göndermesine onay vermesini diledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, seçim sürecinin, Türkiye’nin demokratik işleyişe giden yolda daha çok mesafesi bulunduğunu kanıtladığını iddia ettiği açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ise, başkalarının girişim üstlenmesinin beklenmemesi, bu girişimin Kıbrıs Rum tarafınca üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

DİKO’nun açıklamasında, Erdoğan’ın seçimleri yeniden kazanmasının ülkenin demokratik açıdan gerileyerek “sultanlığa” doğru ilerlediğinin kanıtı olduğunu iddia edilirken; EDEK’in açıklamasında ise, Erdoğan’ın seçimi kazanmasının Kıbrıs sorununa ilişkin politikasında değişiklik yapacağı anlamına gelmediğini öne sürdü.

ŞİKAYETLER

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, AGİT gözlemcisi olarak Türkiye’deki seçimleri takip ettiklerini belirttiği Rum milletvekilleri İrini Haralambidu ve Kiriakos Haciyannis’in seçimler konusunda şikayetlerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre AKEL Milletvekili İrini Haralambidu ve DİSİ Milletvekili Kiriakos Haciyannis, Türkiye’de oy verme ve sayım işlemleri sırasında yaptıkları gözlemlerde ciddi ifade özgürlüğü eksikliği gözlemlediklerini ve Türk makamlarının kendileriyle işbirliği yapmadığını iddia ettiler.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Milliyetçiler O’na Zaferi Kazandırdı – Bakanlarda Zorlu Denge – Türkiye’de Yönetim Şekli Değişiyor”.

Alithia: “Kıbrıs Sorunu İçin Erdoğan’ı Beklerken DİSİ İyimser, AKEL Umut Ediyor ve Merkez Partiler Kuşkucu – Türk Niyetlerini Beklerken”.

Haravgi: “ ‘Türkiye En Büyük 10 Ülke Arasında’–T. Erdoğan: AKP ve MHP Büyük Yasama Yetkisiyle”.