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Rum Savunma Bakanı, Navtex’i doğruladı

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Rum Savunma Bakanı, Navtex’i doğruladı
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Rum Yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşılık Navtex yayımlayarak, gerçek mermilerle askerî tatbikat icra edeceği yönündeki haberleri doğruladı.

Rum radyosu, Rum Yönetimi’nin Navtex yayımladığını Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in doğruladığını duyurdu.

3 ve 2 numaralı parsellerin büyük bölümünü kapsayan Navtex’e göre, söz konusu bölge içerisinde 1 Temmuz’da gerçek mermilerle tatbikat icra edilecek ve tatbikat 10 Temmuz’da yinelenecek.

Navtex ilanının Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle mi ilgili  olduğu sorulan Angelidis “Yavuz, 3’üncü parsele yönelmeyecek” demekle yetindi.

Savvas Angelidis gerçek mermilerle icra edilecek tatbikatlara Rum Milli Muhafız Ordusu Deniz Kuvveti dışında hangi kuvvetlerin katılıp katılmayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

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