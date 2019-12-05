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Rum polisi eski Lefkoşa'da devriyeye başlayacak

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Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in dün yaptığı açıklamada, "9 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Rum Polisi ve RMMO mensupları tarafından, ara bölge boyunca ve Lefkoşa Sur içinde, 24 saatlik temelde ortaklaşa devriyeler yapılması, 2. Çevik Kuvvet mensupları tarafından 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Lefkoşa Sur içinde her gün akşamüzeri ve gece saatlerinde, yürüyerek devriye yapılması.”kararı alındığı yazıldı

Rum polisi eski Lefkoşa'da devriyeye başlayacak

Kuzey Kıbrıs’tan yasadışı bir şekilde adaya giriş yaptığı iddia edilen üçüncü ülke vatandaşlarının geçişleri, aynı zamanda kutlama dönemlerinde terör saldırıları gerçekleştirilmesine dair korkularla ilgili olarak, sınır kapılarındaki sıkı kontrol prosedürlerinin, Rum Polisi ile Rum Milli Muhafız Ordusunu (RMMO) “eski Lefkoşa” içerisinde önlemler almaya sevk ettiği ifade edildi.
Politis gazetesi, Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in dün yaptığı açıklamada, suçların, terör faaliyetlerinin aynı zamanda yasadışı göçün önlenmesine ilişkin politika çerçevesinde, alınan mevcut önlemlerin haricinde, ek önlemler alınmasına karar verildiğini söylediğini yazdı ve bunları kısaca şöyle özetledi:
“1. 9 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Rum Polisi ve RMMO mensupları tarafından, ara bölge boyunca ve Lefkoşa Sur içinde, 24 saatlik temelde ortaklaşa devriyeler yapılması, 2. Çevik Kuvvet mensupları tarafından 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Lefkoşa Sur içinde her gün akşamüzeri ve gece saatlerinde, yürüyerek devriye yapılması.”
Önlemlerin, özellikle yabancı uyruklu kişilerin Güney Kıbrıs’a girişinin kısıtlanması aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapanların ve başka yasadışı olaylarla uğraşanların “gettolar” oluşturduğu görülen “eski Lefkoşa” içerisindeki bölgelerde kontroller yapılması amacıyla alındığını yazan gazete, önlemlerin, güvenlik konusundaki taleplere uygun şekilde uyarlanmaları amacıyla yeniden değerlendirileceklerini de ekledi.

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