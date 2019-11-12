Rum halkından üniter devlete yüzde 57,2 oranında “evet”

Avrupa Sosyal Araştırma (ESS) Programı çerçevesinde, 2017-2019 döneminde Güney Kıbrıs’ta yapılan araştırmada sorulan, Kıbrıs sorununa çözüm şekli olarak üniter devlet tercihi, Rum halkından yüzde 57,2 oranında “evet” aldı

Karşılaştırmalı siyaset ve toplum alanında Avrupa’da ve uluslararasında araştırma programı olan Avrupa Sosyal Araştırma (ESS) Programı çerçevesinde, 2017-2019 döneminde Güney Kıbrıs’ta yapılan araştırmada sorulan, Kıbrıs sorununa çözüm şekli olarak üniter devlet tercihi, Rum halkından yüzde 57,2 oranında “evet” aldı.

Fileleftheros dün basın toplantısı ile açıklanan araştırma sonuçlarını “% 57,2 Üniter Devlet İstiyor… Avrupa Sosyal Araştırması Bulgularında Sadece % 27 İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyondan Yana... Kıbrıslı Vatandaşların Siyasiler ve Partilere Güveni Yerlerde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre 2017-2019 dönemi ESS araştırmasının Güney Kıbrıs koordinatörlüğünü yapan “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi”nin profesörü Marios Vrionidis, dün basın toplantısı düzenleyerek Ekim 2018-Nisan 2019 döneminde 15 yaş ve üzeri 800 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Kıbrıs sorununa üniter devlet çözümüne, yüzde 57,2 oranında evet denildi. Katılımcıların yüzde 27,4’ü üniter devlete karşı olduğunu söylerken, yüzde 15,4’ü üniter çözümün lehinde veya aleyhinde olmamakla birlikte, gerekli olması halinde destekleyeceğini söyledi.

Şu anda müzakere konusu olan iki bölgeli iki toplumlu federasyon, Rumlardan yüzde 27 oranında kabul görüyor. Yüzde 35’i federasyona karşı olduğunu, yüzde 38,1’i ne lehte ne aleyhte olduğunu söyledi.

İki devlet çözümü ise Rumların yüzde 13,9’undan kabul görüyor. Yüzde 72,4’ü iki devletli çözümü kabul etmiyor, yüzde 13,7’si ne lehte ne aleyhte görüş belirtmek istedi.

Rum tarafında bazı kesimler için “bölünme” demek olan mevcut fiili durumun devamı, katılımcıların yüzde 50,8’inden kabul gördü, yüzde 18’i karşı çıktı, yüzde 31,2’si ne lehte ne aleyhte görüş belirtti.

Araştırma kapsamında katılımcıların siyasilere, siyasi partilere ve kurumlara güveni de sorgulandı. Rum meclisi katılımcılardan yüzde 18,8, siyasiler yüzde 10,8 ve siyasi partiler de yüzde 10,9 güven oyu topladı. Kurumlar arasında katılımcıların en çok Rum polisine (yüzde 49,5) ve yargıya (yüzde 32,3) güvendiği ortaya çıktı.

Avrupa Parlamentosu’na güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,1 ve BM’ye güvendiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 35,7 oldu.

Katılımcılara, AB’den çıkış için bir referandum yapılsa oyunuz çıkış lehine mi kalma lehinde mi olurdu sorusuna, yüzde 85,48 oranında “kalış lehinde” cevabı verildi.

Rum tarafındaki sosyo-politik sistemde memnuniyet pastasından en büyük payı yüzde 75,8 ile yaşam tarzı kalitesi aldı. Rum Yönetiminin çalışmalarından duyulan memnuniyet yüzde 29,7, demokrasinin işleyişinden memnuniyet yüzde 34,4, eğitimin durumundan memnuniyet yüzde 29,6, sağlık hizmetinden memnuniyet yüzde 33,6 ve Güney Kıbrıs ekonomisinden memnuniyet yüzde 29,4 oldu.

Rum halkının farklı ırktan, milliyetten veya Avrupa dışındaki fakir ülkelerden Güney’e mülteci girişine karşı çıkanlar yüzde 13,8 oldu. Mültecilerin ekonomiyi kötüleştirdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 23,2.