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RMMO için sekiz yıllık bir silahlanma programı belirlendi

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RMMO için sekiz yıllık bir silahlanma programı belirlendi
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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “Silahlı Kuvvetler Yortusu” dolayısıyla geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusuyla (RMMO) ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Fileleftheros’ta yer alan habere göre, RMMO’nun gelişmeyi ve silahlanmayı sürdürdüğünü savunan Angelidis, sekiz yıllık bir silahlanma programı belirlendiğini ve bunun RMMO’nun operasyonel kabiliyetini güçlendirdiğini de savundu.
RMMO’nun, Yunanistan, İsrail, Mısır ve ABD gibi dost ülkelerle yapılan ortak tatbikatlar ve eğitimlerle uluslararası düzeyde olumlu yorumlar almayı başardığını da öne süren Angelidis, buna paralel olarak RMMO mensuplarının ise deneyim kazandıklarını sözlerine ekledi.

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