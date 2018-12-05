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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Prens William ve eşi Kate Middleton adada

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Prens William ve eşi Kate Middleton adada
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Birleşik Krallık (UK) tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, bugün Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret etti.
Cambridge Dükü Prens William ve eşi, Noel’de denizaşırı görevde bulunan İngiliz ordusuna destek vermek amacıyla düzenlenen gezide, üste yaşayan İngiliz askerleri, görevliler ve onların aileleriyle bir araya geldi.
 İngiltere’nin biri Dikelya, diğeri de Ağrotur’da olmak üzere iki egemen üssü bulunuyor.

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