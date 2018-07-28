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Pirgo'daki yangın kontrol altına alındı

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Pirgo'daki yangın kontrol altına alındı
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Güney Kıbrıs’ta, Pirgo köyü yakınlarında dağlık bölgede saat 13.30’da başlayan yangın 15.20 sularında tamamen kontrol altına alındı.
Rum Tarım Bakanlığı Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarla büyüyen yangında 10 hektarlık alan kül oldu. 
Yangın, itfaiyenin 12 yer aracı, 2 uçak 3 de helikopterin mücadelesiyle kontrol altına alındı. 
Yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla da bölgede tedbir alındı. 
Pirgo’daki yangının KKTC’ye sirayet etmesi riskine karşılık itfaiye, Orman Dairesi ve polis ekipleri Yeşilırmak’ta önlem almış, bölgeye itfaiye araçları sevk edilmişti.
 

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