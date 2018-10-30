Özgöçmen cinayeti zanlısı sınır dışı edilecek

Hasan Işık Özgeçmen’i öldürme suçundan aranan ve Güney Kıbrıs’ta yakalanarak tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın, KKTC’ye iade edilmeyeceği, sınır dışı edileceği yazıldı

KKTC’de 53 yaşındaki Hasan Işık Özgeçmen’i öldürme suçundan zanlı konumunda bulunan, kaçak yollarla geçtiği Güney Kıbrıs’ta yakalanarak tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın, KKTC’de iade edilmeyeceği, sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu bildirildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türk’ün Cinayeti Zanlısı Sınır Dışı Ediliyor – İki Toplumlu Komiteyle Dışişleri Bakanlığı Aracılığıyla İşgal Makamlarına İadesi İçin Görüşmeler” başlıkları altında verdiği haberinde, 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in öldürme zanlısı olan ve Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın cinayet suçundan yargılanmayacağını iddia etti.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi’nin söz konusu dosyası incelediğini ve Rum polisinin elinde yeterli delil bulunmadığına karar verdiğini yazan gazete, bu sebepten ötürü Salman’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı yollarla giriş ve ikamet” şeklindeki iki suçtan yargılanacağını belirtti.

Salman’ın Cuma günü, kendisine yöneltilen bu iki suçlamadan ötürü ceza alacağını ve KKTC makamlarına iade edilerek yargılanması yönünde Rum Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Teknik Komite’yle yürütülen görüşmelerden bir sonuç alınmazsa, büyük olasılıkla da sınır dışı edileceğini belirten gazete, Salman’ın Limasol’da barınmasına yardım eden arkadaşının ise serbest bırakıldığını hatırlattı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Türkiye kökenli ve KKTC kimlik kartı sahibi 23 yaşındaki bir kişinin Güney Kıbrıs’ta birçok hırsızlık olayına karışmak ve ateşli silah taşımak suçlarından 3 buçuk yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın hırsızlık ve soygun suçlarını birlikte işlediği üç kişinin isimlerini Rum polisine verdiğini, kimlik bilgileri tespit edilen ikisi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtirken, şahıs hakkında dün çıkarıldığı mahkemece 3 buçuk yıl hapis kararı alındığını vurguladı.

Şahsın ismine haberde yer verilmedi.