“Manzara hala daha bulanık”

Rum basını, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasındaki gayri resmi görüşmeyle ilgili verdikleri haberlerde manzaranın hala daha bulanık olduğuna dikkati çekerken, liderlerin BM Genel Sekreteriyle görüşmelerine kadar götürecek olan bir yol haritasına ulaştıklarını yazdılar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleştirilen gayri resmi görüşme ve bunun sonucunda yapılan açıklamalar Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Küçük Bir Yol Haritası” başlığıyla manşete çektiği haberinde, liderlerin görüşmelerinde, kendilerini BM Genel Sekreteriyle görüşmelerine kadar götürecek olan bir yol haritasına ulaştıklarını yazdı.

Gazete “bunun haricinde, tüm ilgili tarafların görüşmesine dair bir prensip anlaşması bulunmasına rağmen, manzaranın hala daha bulanık olduğuna” da dikkati çekti.

Gazete liderlerin görüşmesinden kısaca şunların ortaya çıktığını da yazdı:

“a) BM Genel Sekreteriyle olan görüşmeye hazırlanmak için, Ağustos ayının sonlarına doğru Jane Holl Lute’un gelmesinin beklenmesi gerekecek, b) Eylül ayının sonuna doğru olan görüşmenin gerçekleştirilmesiyle ilgili son söze bizzat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres sahip olacak, c) Olumlu bir sonuca varılması ve herkesin anlaşması halinde, o zaman müdahil taraflar müzakerelerin yeniden başlamasına karar vermek için (gayri resmi bir beşli görüşme için) toplanacaklar.”

Gazete iç sayfadan ise habere “Sınırlı Geçerliliği Olan Müzakereler- Liderlerin Şimdilik Tek Başardıkları Şey BM Genel Sekreteriyle Ortak Görüşme- Müzakerelerin İlerlemesi İçin Anastasiadis’ten Açılımlar” başlıklarıyla geniş yer ayırdı.

“Liderlerin hareket etmeleri gereken yerin, BM Genel Sekreteriyle olan görüşmeye kadar ulaştığı” yorumunda bulunan gazete, “müzakerelerin bundan sonraki gidişatı ve özellikle de müzakerelerin yeniden başlaması hedefinin havada olduğunu, çünkü Türk tarafının doğal gazı masaya koyma konusunda başarılı olmaması halinde, sürecin ilerlemesine zor izin vereceğini” iddia etti.

Liderlerin görüşmesinin hedefinin, müzakerelerin yeniden başlamasına giden yolun açılması olduğunu ve bu gidişata yönelik bir adım atıldığını yazan gazete, ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmenin ardından ve gazetecilerle sohbeti sırasında “anlaşmazlıkların var olmaya devam ettiğini, ortamın olumlu olduğunu” söylediğini belirtti.

Gazete “elindeki bilgilere dayanarak”, bunun gayri resmi bir görüşme olmasına rağmen, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, herkesin müzakere masasına dönmesini hedefleyen hareketler yaptığını savundu.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “1. Müzakerelerin 2014 yılında başladığı ortak açıklama, 2. Varılan görüş birliklerinin çok iyi bilindikleri, çünkü hali hazırda CransMontana konferansına yol açtıklarının göz önüne alınması, 3. Referans şartlarının altı parametrenin ele alınmasıyla tamamlanması temelinde müzakerelerin hemen yeniden başlayabileceğini önerdiğini” de öne sürdü.

“Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in tezi, taraflar arasında var olan anlaşmazlıkların müzakere masasında ele alınacağı şeklindeydi” ifadesini kullanan gazete, görüşmenin bir parçasını oluşturan enerji konularında ise, Rum lider Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “müzakerelerin başlaması şartlarının oluşması için, uygun ortam var olması gerektiğini söylediğini” ileri sürdü.

Habere göre “diplomatik kaynaklar” ise gazeteye yaptıkları açıklamada “Rum kesiminin uygun ortamın meydana getirilmesiyle ilgili zaman çerçevesini, liderlerin BM Genel Sekreteriyle ortak görüşme gerçekleştirmesinden, ilgili tarafların görüşmesinin gerçekleştirilmesine kadar olarak tanımladığını(gayri resmi beşli görüşme)” iletti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da söylediği gibi “Rum kesiminin tezinin, Türkiye’nin bu süre zarfında çabaları dinamitleyen faaliyetlere son vermesi ve bunlardan kaçınması olduğunu” da iletti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “Kıbrıs Türk tarafına ek güvenceler verilmesine hazır (istekli) olduğunu” söylediğini de ileri süren gazete “bunun Kıbrıs Rum tarafının enerji rezervlerini gasp ettiği veya Kıbrıs Türk toplumunu dışarda bıraktığına dair endişelerin giderilmesi için olduğunu” belirtti.

Anastasiadis’in, buna paralel olarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bizzat bilgilendirmeye hazır olduğunu söylediği de belirtildi.

Alithia ise haberine “Anlaşmazlıklarıyla Guterres’e Gidiyorlar- Liderlerin Dünkü Görüşmesi Olumlu Bir Ortamda ve İleride Atılacak Adımlara Odaklı Bir Şekilde Gerçekleştirildi” başlıklarıyla geniş yer verdi.

Gazeteye göre “referans şartlarının üçlü görüşme için önkoşul teşkil edip etmediğinin” kendisine sorulması üzerine Anastasiadis, “bunun kendilerini üçlü görüşmeye götüreceğini” söyledi.

Bu arada gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin“elindeki bilgilere” dayanarak, referans şartlarıyla ilgili sürecin hızlandırılması amacıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “müzakerelerin 11 Şubat 2014 ortak açıklaması, üzerinde hem fikir olunan ve CransMontana konferansına yol açan görüş birlikleri aynı zamanda BM Genel Sekreterinin 6 parametresiyle ilgili tartışmalar temelinde başlamasını önerdiğini” de ileri sürdü.

Olumlu oy konusuna da değinen Anastasiadis, bunun “iki tarafın da anlaşmazlıklarının olduğu bir konu olduğunu” belirterek, kendisinin “bir veya diğer topluma bağlı olmayacak olan işlevsel bir cumhuriyet meydana getirilmesi için desantralizasyon istediğini” izah etti.

Anastasiadis “siyasi eşitliğin, BM kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreterinin raporlarında yorumlandığı şekliyle, sayısal eşitlik anlamına gelmediğini” de ileri sürdü.

Politis gazetesi ise habere “Süreci Kilitlediler, Özde Aynı Fikirde Değiller- Eylül Sonuna Kadar Kıbrıs Sorununda Yeni Yol Haritası- Yol Haritasını Kilitlediler- Bir Sonraki Adım Referans Şartları İçin Lute’un Gelişi- Anlaşmazlıkları Belirli- İki Taraf Gayri Resmi Görüşmeye Olumlu Niyetle Yaklaştı ve Belirli Öneriler Sundular- Referans Şartları ve Anastasiadis’in Yaklaşımı”, Haravgi ise “Referans Şartları ve Üçlü Görüşme İçin Yol Haritası- Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Küçük Bir Adım- Fikir Ayrılıkları Var Olmayı Sürdürse de Yol Haritası Kararlaştırıldı- Güven Yaratıcı Önlemler ve Maraş Konusunda Fikir Alışverişi Yaptılar” başlıklarıyla yer aldı.