Lute, yarın sabah yeniden Anastasiadis'le görüşecek

Bu sabahki Lute-Anastasiadis görüşmesinden sonra gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Lute’un yarın sabah yeniden başkanlığa gideceğini ve sabah 09,15’te Anastasiadis’le yeni bir görüşme yapacaklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yarın sabah yeniden bir araya geleceği haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, bu sabahki Lute-Anastasiadis görüşmesinin ardından gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Lute’un yarın sabah yeniden başkanlığa gideceğini ve sabah 09,15’te Anastasiadis’le yeni bir görüşme yapacaklarını açıkladı.

Açıklamasında “bu işbirliğini verimli olarak da niteleyen” Prodromu, “şartlar kesin hale geldiği zaman, açıklanacaklarını” belirtti.

Prodromu “referans şartlarıyla ilgili ortak bir anlayışa ulaşmaya yakın olduklarını ve Lute’un bunu BM Genel Sekreterine ileteceğini” de belirtti.

Ulusal Konsey toplantısı hakkında ise Prodromu, Anastasiadis’in parti başkanlarını Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini, aynı zamanda parti başkanlarının düşüncelerini ve önerilerini dinlediğini sözlerine ekledi.

Anastasiadis başkanlığındaki Ulusal Konsey toplantısına, Rum siyasi parti başkanlarının yanı sıra Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile Rum Yönetimi eski başkanlarından Yorgos Vasiliyu; hükümet kanadından ise Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Kıbrıs Rum kesiminin müzakerecisi Andreas Mavroyannis katıldı.