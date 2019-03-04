Lute, referans şartları belgesi için boşlukları dolduruyor

Lute’un bir önceki Kıbrıs ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu gayrı resmi belgedeki boşlukları tamamlama yönünde hareket ettiğini belirtti

BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartlarının görüşülmesi için bir belge hazırladığı, geçtiğimiz Kıbrıs ziyaretinde sunduğu bu belgedeki eksiklikleri tamamlayarak bir sonraki ziyaretinde sunacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Lute Boşlukları Dolduruyor – Referans Şartları Hakkındaki Görüşmeler Tamamlanmış Belge Temelinde Olacak – Bir Belge Temelinde Hareket Ediyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un liderlere sunduğu gayrı resmi belge üzerindeki eksiklikleri tamamlama aşamasında olduğunu iddia etti.

Gazete, Lute’un bir önceki Kıbrıs ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu gayrı resmi belgedeki boşlukları tamamlama yönünde hareket ettiğini belirtti.

Anastasiadis’in Lute’un sunduğu ilk gayrı resmi belgede, BM Genel Sekreterinin güvenlik ve garantiler konularındaki parametrelerinin eksik olduğunu tespit ederek bunların tamamlanması talebinde bulunduğunu öne süren gazete, bu boşlukların tamamlanmaması durumunda referans şartlarında uzlaşıya varılamayacağını Lute’a ilettiğini yazdı.

Gazete, Lute’un Ankara ziyaretinin bu bağlamda önemli olduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in ilk başta söz konusu gayrı resmi belgeyi okumak istemediğini ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın belgeyi okuyarak içeriğini benimsediğini öğrendikten sonra, uzlaşmaz görünmemek adına belgeyi “eline almayı” kabul ettiğini de savundu.