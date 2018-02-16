Kuzey'den giden patates rahatsız etti

Güney Kıbrıs'taki Dayanışma Hareketi, Rum patates üreticisinin, geçen yılki zararını bu yılki satışla kapatmayı beklediği bir sırada Tarım Dairesi’nin KKTC’den 2 milyon 500 bin kilo patates ithaline onay verdiğini, “KKTC’de ve Türkiye’de yasak zirai ilaç kullanıldığını” da iddia ederek, tüketicinin sağlığını tehlikeye attığını öne sürdü

Güney Kıbrıs’taki Dayanışma Hareketi’nin, Rum Tarım Dairesi’nin KKTC’den Güney’e 2 milyon 500 bin kilo patates ihracına onay vermesi üzerine Rum piyasasının KKTC patatesi dolduğundan şikayet ettiği açıklaması üzerine; Rum Tarım Dairesi ve Tarım Bakanı KKTC’den Güney’e patates ihracının yasal olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı.

Alithia haberinde, Dayanışma Hareketi tarafından dün yayınlanan ve “tuhaf” diye nitelediği açıklamaya ve resmi merciler tarafından yapılan yalanlama açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Dayanışma Hareketi, Rum patates üreticisinin, geçen yılki zararını bu yılki satışla kapatmayı beklediği bir sırada Tarım Dairesi’nin KKTC’den 2 milyon 500 bin kilo patates ithaline onay verdiğini, “KKTC’de ve Türkiye’de yasak zirai ilaç kullanıldığını” da iddia ederek, tüketicinin sağlığını tehlikeye attığını öne sürdü. Açıklamada Rum Yönetimine, “tüccarların değil, Rum patates üreticilerinin ve tüketicilerin menfaatleri doğrultusunda hareket etme” çağrısında bulunuldu.

Rum Tarım Dairesi Müdürü Andrula Yeorgiu, Daire’nin açıklamada iddia edildiği gibi bir izin kararı almadığını, yapılanın Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olduğunu söyledi. Yeorgiu “Yeşil Hat Tüzüğü tohum geçişine müsaade etmiyor. Barikatlara ulaştıklarında Tarım Dairesi tarafından yapılan denetimlerden geçen onaylı ürünlerin geçişine müsaade ediliyor” dedi.

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis ise, Yeşil Hat Tüzüğü’nün, KKTC’de üretilmeleri halinde ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından sertifikalandırılan ürünlerin Rum tarafına geçişine müsaade ettiğine dikkat çekti. Kuyalis “belgeleri olduktan ve bizim tarafımızdan yapılan kontrollerde ilaç kalıntısı bulunmadıktan sonra ürünlerin özgür bölgelere geçişine izin verilir” diye konuştu.

Kuyalis’e Dayanışma Hareketi’nin açıklamasında sözü edilen patates miktarı da soruldu; “son iki günde barikatlardan üç kamyonla toplam 500 bin kilo (500 ton) patates ulaştı. Bu, onayı var ise daha fazla (patates) gelmeyeceği anlamına gelmez” dedi.