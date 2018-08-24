"Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde oy kullanımı kolaylaştırılmalı"

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanmalarının özel kütüğe kayıtla değil nüfusta kayıtlı olma temelinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nden AP seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklere, seçimlerde oy kullanabilmeleri için seçmen kütüğüne zamanında kayıt olmaları yönündeki çağrısını doğru buldukları ancak bu sürecin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için daha kolay hale getirilebileceği ifade edildi.

Ekologlar, hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumların, seçmen kütüğü kayıtlarına göre değil nüfus kayıtlarına göre oy kullanmalarının sağlanmasının büyük kolaylık getireceğini belirtirken Rum hükümetinin, ikamet adreslerini temel almayarak tüm Kıbrıslılara seçme seçilme hakkını vermesi gerektiğini vurguladılar.

Gazete, Rum Seçimler Dairesi Müdürü Dimitris Dimitriu’nun yakın geçmişte gazeteye yaptığı bir açıklamada, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip Kıbrıslı Türklerin sayısının 77 bin olduğunu ve bu Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine katılmalarında herhangi bir engel bulunmadığını söylediğini de hatırlattı.