“Kıbrıslı Türkler için her türlü yardıma hazırız"

Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı ile telefonda görüştü. Akıncı, yangına yardım içinAnastasiadis’e teşekkür ederken,Anastasiadisde “Kıbrıslı Türklerin ihtiyaç duydukları her türlü yardım için hazırız” dedi

Tepebaşı -Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Rum basını, KKTC makamlarının, ilk kez, Rum Yönetimi’nin uçuş unsurlarının yangının söndürülmesine katkı koymasına izin verdiğine de dikkati çekti.

Alithia gazetesi “Alevlerle Mücadelede Birleşmiş-Uzantılarla Hareket” başlıklı haberinde KKTC makamlarının, “Diorios”(Tepebaşı) ve Koruçam yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan büyük yangının söndürülmesi için Rum Yönetimi’nin uçuş ve diğer unsurlarının yardım sağlaması talebinde bulunduğunu ve buna izin verdiğini yazdı.

Gazete haberinde Rum Hükümet Sözcüsü KiriakosKusios’un yangının söndürülmeye çalışıldığı saatlerde “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebinin ardından Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki yangının söndürülmesine yardım ettiği” şeklinde yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Kusios, Rum Orman Dairesi’ne ait uçağın yangına müdahale ettiğini, Arama ve Kurtarma Merkezi’ne ait helikopterin de müdahale etmesinin beklendiğini ifade etti.

Kusios daha sonra yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in önceki gün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştüğünü, Akıncı’nın, yangının söndürülmesi için uçuş unsurlarının yardım etmesi yönündeki çağrısına derhal yanıt verdiği için Anastasiadis’e teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin ihtiyaç duydukları her türlü yardım için hazır oldukları konusunda Akıncı’ya teyitte bulunduğunu da söyledi.

