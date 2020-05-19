“Kıbrıslı Türkler bizi takdir etti”

Rum Tarım Bakanı Kadis, Kıbrıslı Türklerin, Tepebaşı’ndaki yangına müdahale eden Rum Yönetimine ait iki hava aracının girişimini takdir ettiklerini söyledi

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Rum Yönetimine ait bir helikopter ile bir uçağın geçtiğimiz Pazar günkü müdahalesinin, Kuzey Kıbrıs’ta çıkan büyük yangının söndürülmesine büyük katkısı olduğunu savundu.

Alithia gazetesinin “Kıbrıslı Türkler Tarafından Takdir Edildi” başlıklı haberine göre, önceki sabah RİK’in sabah kuşağına açıklamalarda bulunan Kadis, Kıbrıslı Türklerin, kritik noktalara müdahale eden Rum Yönetimine ait iki hava aracının girişimini takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yardım için iletişim kurmasının ardından, (talebe) hemen yanıt verildiğini dile getiren Kadis, yangın söndürme uçağının Larnaka havalimanından su ikmali yaptığını, helikopterin ise en yakın denizden ikmal yapma kabiliyetine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GELDİ

Öte yandan gazete “İki Yangın Söndürme Uçağı Kıbrıs’ta” başlıklı haberinde, Rum Orman Dairesinin, bir İspanya şirketinden hizmet kiralama sözleşmesi yapılması suretiyle, yangın söndürme için kullanılacak olan Amerikan yapımı iki adet “airtractor” tipi uçağı dün teslim aldığını yazdı.

Gazete “Kamov” tipi iki adet Rus helikopterinin de faaliyete hazır olduklarını ekledi.

KORUÇAM’DA ÇIKAN YANGIN

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Koruçam köyü ihtiyar heyeti üyelerinden (aza) Valentinos Kumettos ise açıklamasında, Koruçam’da yangın çıktığı zaman kendisinin de birçok diğer Maronit gibi Rum tarafında olduğunu dile getirdi.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Kuzey Kıbrıs itfaiyesinin esas endişesinin, yangının, muhtemelen içerisinde büyük miktarda patlayıcı bulunan Tepebaşı-Çamlıbel bölgesindeki askeri birliğe yaklaşmaması olduğunu öne süren gazete, bu hedefe ulaşılması için gerek havadan, gerek de karadan olmak üzere itfaiye ekiplerinin büyük bir kısmının askeri birliğin olduğu bölgeye yönlendirildiğini, dolayısıyla Koruçam’ın ise gereken itfaiye gücünden yoksun kaldığını iddia etti.

Koruçam’da çıkan yangın konusunda büyük bir felaketten söz eden Kumettos, Güney Kıbrıs’tan gönderilen Rum Orman Dairesine ait helikopterin, Koruçam bölgesinde faaliyette bulunduğunu belirtti.

Yangın sonucunda bu yılki bütün tahıl hasadının tümü yanı sıra zeytin ve harup ağaçlarının da yandığını dile getiren Kumettos, hayvan çiftliklerinin zarar görmediğini belirtti.

Kumettos, köyün hasar tespiti yapılmasını istediğini ve Rum Yönetiminden tazminat ödenmesinin talep edilmesini istemek niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.