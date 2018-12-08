"Kıbrıs sorununun çözümünü bekleyemeyeceğiz"

Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas, Kuzey Kıbrıs’taki Maronit köylerine yeniden yerleşmek için Kıbrıs sorununun çözümünü bekleyemeyeceklerini, çünkü Maronit köylerinin yok olmanın bir adım gerisinde olduğunu söyledi

Haravgi gazetesine göre, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye demeç veren Musas, Maronitlerin “Ay. Marina-Skillura” (Gürpınar) ve “Asomatos” (Özhan) köylerine geri dönmelerinin mümkün olması için, ilk önce Türk Ordusu’nun bu köylerden uzaklaşması gerektiğini iddia etti.

Buna paralel olarak, bu köylere geri dönüşün, bugün Koruçam’da (Kormakitis-Kormacit) uygulanan geçici rejimle, Kıbrıs sorununun çözümünden önce de olabileceğini savunan Musas, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte ise Maronitlerin problemlerine bütünlüklü bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Çözüme kadar köylerini canlı tutmanın görevleri ve yükümlülükleri olduğunu ifade eden Musas, tarihi bir azınlığın canlı tutulması açısından, konunun siyasi değil, insani olduğuna işaret etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Perşembe günü bir açılış töreninin ardından yaptığı açıklamada, Maronitlerin, dört Maronit köyünün yasal sakinlerine iade edilmesine dair taleplerini tam anlamıyla desteklediğini ve bu talebi tamamen haklı bir talep olarak nitelediğini de aktardı.

Habere göre, Anastasiadis’in teziyle tam anlamıyla hemfikir olduklarını ve bunun için çalıştıklarını dile getiren Musas, köyleri olmadan Maronit toplumu için hayatta kalma perspektifi olmadığına işaret etti.

Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili açıklamalarını da yorumlaması istenen Musas, gelişmeleri sürekli takip ettiklerini ve beklediklerini dile getirerek, bu girişimin bir anlamı olması için, ilk önce bu iki köyden Türk Ordusu’nun ayrılması gerektiğini yineledi.

Buna paralel olarak köylere yeniden yerleşim sürecinin kısa bir süreç olmadığını da ifade eden Musas, uygulanması halinde bunun zaman alacağını belirtti.

Türk Ordusu’nun bu köylerden ayrılması ve şartların da izin vermesi durumunda, isteyenlerin köylere yeniden yerleşeceğini dile getiren Musas, birçok sebepten dolayı bunu hemen yapmayacak insanlar bulunduğunu, fakat bir kümese bile yerleşmek isteyen aileler de olduğunu kaydetti.

Doğru koşullar yaratılacağı mantığından hareketle, yaşları büyük insanların ötesinde, genç ailelerin de geri dönme niyeti olduğunu tespit ettiğini ifade eden Musas, “yaşam koşullarına atıfta bulunduğunu izah ederek, çünkü siyasi koşulların Kıbrıs sorununa çözüm bulunana kadar doğru olamayacağını” öne sürdü.

Musas, Rum Yönetimi’nin Maronitlerle ilgili yeniden yerleşim programının ise, esasında son bir buçuk yıldır donduğunu da sözlerine ekledi.

Politis ise habere “Geri Dönmek İstiyorlar” başlığıyla yer verdi.