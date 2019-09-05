Kıbrıs Rum tarafı ile BM'nin felsefe farklılığı mı var?

Guterres’in referans kavramlarla ilgili amacı Kıbrıs sorununun tümü ile ilgili yeni bir müzakere süreci başlatmak değil, Kıbrıs Rum tarafı ile BM'nin felsefe farklılığı mı?

BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un çabası, yalnızca başlıkların not edilmesi değil.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Lute, Antonio Guterres’ten bu konuda net talimat aldı. Lute’un buradaki temaslarının amacı, Kıbrıs sorununun tümü ile ilgili yeni bir müzakere süreci başlatmak değil, Crans-Montana tipi yeni bir konferansa hazırlanmaktır. Yani BM Genel Sekreteri, Lute’tan, iki liderin mutabık kalacağı belgenin hali hazırda görüşülmüş olan ve anlaşmazlık not edilen konular üzerinde yeni tur müzakere yapmak için yolu açmasını değil, Crans-Montana’da yeterince ya da hiç görüşülmeyen tüm askıdaki konuları kapatacak bir metin istiyor.

Antonio Guterres bu şekilde, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporlarda, BM’nin, Crans-Montana’da ortaya çıkan stratejik anlaşmanın tamamlanması için, müzakerelere katılmaya ortaklaşa karar vermeleri halinde, taraflara yardımcı olmaya hazır olduğuna ilişkin not ettiği ifadeleri de pratiğe geçiriyor. Lute’un gelmesine, liderlerin 9 Ağustos tarihi gayrı resmi görüşmesinden sonra karar verildi. İki lider söz konusu görüşmede, referans kavramlarını tamamlamak için Lute ile çalışmaya hazır olduklarını birlikte ilan etti.

Rum Basınındaki Haberler Doğru Değil

Bu çerçevede, başlıklarla müzakerelerde anlaşma ya da yeni bir müzakere süreci başlatılacağı ile ilgili olarak basında yer alan haberler, hiçbir geri adım atmadan ve müzakerelerin bugüne kadar olan kazanımlarını yeniden müzakere etmeden, referans kavramları oluşturulmasını isteyen Genel Sekreterin hedefleri ile çelişmektedir.

Lute’un Genel Sekretere götürmek istediği metnin görüşülmesi sırasında bazı anlaşmazlıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Lute şimdi bunu aşmak için temaslarına bugün de devam ediyor.