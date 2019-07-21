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Kasulidis’ten Anastasiadis’e “Daha iyi bir öneri sun” tavsiyesi

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Eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gaz önerisine, uluslararası toplumun gözünde daha iyi addedilecek bir öneriyle gelmesinin şart olduğunu dile getirdi

Kasulidis’ten Anastasiadis’e “Daha iyi bir öneri sun” tavsiyesi
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Eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda statükonun bugünkü şekliyle kalmayacağını belirterek, doğal gaz gerginliğinin sona ermesinin tek yolunun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu öne sürdü.

Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde Kasulidis, “Kıbrıs sorununu çözeriz veya olduğumuz gibi kalırız” argümanının artık geçerli olmadığını ve çözüm bulunmaması halinde mevcut statükonun şimdiki haliyle devam etmeyeceğini öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gaz önerisine, uluslararası toplumun gözünde daha iyi addedilecek bir öneriyle gelmesinin şart olduğunu dile getiren Kasulidis, doğal gaz gerginliğinin çözülmesinin tek yolunun ise, çözüm müzakerelerinin Crans Monta’da kaldığı yerden devam etmesi, o tarihe kadarki tüm uzlaşıların ve Guterres çerçevesinin kabul edilmesiyle bir çözüm rotasına girilmesi olabileceğini sözlerine ekledi.

Kasulidis benzer iddialarını Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde de dile getirdi.

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