Kasulidis ayrılıyor

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in aktif siyaseti bırakma kararı aldığı ve bu kararını da Anastasiadis’e ilettiği öğrenildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabineyi kurmak hedefiyle, yakın çalışma arkadaşlarıyla temaslara başladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yeni bakanlar kurulunu oluşturmak amacıyla görüşmelere başladığını yazdılar.

Gazete Anastasiadis’in, “Euronews” kanalına yaptığı açıklamada yeni bakanlar kurulunda kadın ve genç bakan sayısının artırılacağını ifade ettiğine de dikkati çekti.

Habere göre Anastasiadis, önceki gün, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis ile ayrı ayrı görüştü.

Kasulidis’in, yakın çalışma arkadaşlarına ifade ettiği, aktif siyaseti bırakacağı, aktif bir vatandaş olarak kalacağı, ayrıca partisi ve dostları için danışmanlık yapacağı şeklindeki söylemini pratiğe döktüğünü yazan gazete, Kasulidis’in bu kararını Anastasiadis’e de ilettiğini, Anastasiadis’in de bu karara saygı duyduğunu belirtti.

Kasulidis’in kesin ayrılma kararıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı koltuğunun boş kalacağını belirten gazete, bu makama kimin getirileceğiyle ilgili tüm göstergelerin Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’i işaret ettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis ile dün görüşen Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis de kabine dışında kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Gazete, Anastasiadis ile dün görüşenler arasında, oluşacak yeni kabine nedeniyle DİSİ’nin etkilenmesi ihtimalinin bulunması nedeniyle DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da bulunduğunu yazdı.

Gazete DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, hükümet sözcülüğü görevine atanması ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Alithia gazetesi Anastasiadis’in yeni kabine oluşturma çalışmalarına yer verirken, Anastasiadis’in, bakanlar kurulunun yemin edeceği 1 Mart’a kadar vaktinin bulunduğunu belirtti.

Yeni kabinenin isimlendirilmesine, Anastasiadis’in şimdiki bakanlarla başlattığı temasların tamamlanmasının ardından, gelecek hafta başlanacağını belirten gazete, gerek Anastasiadis’in gerekse Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün yaptıkları açıklamalarla, basından, kabine konusunda sabırlı olmasını ve isimlendirmeye gitmemelerini talep ettiklerini yazdı.

Gazete, Yoannis Kasulidis ve Yorgos Pamporidis’in kabinede kesin olarak yer almayacağı haberine de yer verdi.