"İzlenim yaratma peşinde değiliz"

“Kendilerinin tehditler, abartılı açıklamalar veya izlenim yaratacak hareketlerle faaliyette bulunmasının söz konusu olmadığını” ileri süren Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, enerji planlarının kesintisiz bir şekilde uygulanmasına devam ettiklerini belirtti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak izlenim yaratma ve sorumluluk yükleme oyunlarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Alithia gazetesinin “Herkesin Niyeti Orada Belli Olacak- Hükümetten BM Genel Sekreterinin İnisiyatifi Konusunda Mesajlar” başlıklı haberine göre, Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin gelişme aşamasındaki inisiyatifiyle birlikte, herkesin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini ve Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılmasını isteyip istemediğinin belli olacağını” söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un hali hazırda bazı temaslarda bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Lute’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle de görüşme yapacağını anımsattı.

Lute’un, görüşmelerin tamamlanmasının akabinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendireceğini belirten Hristodulidis, Guterres’in de ilgili tarafları bilgilendireceğini kaydetti.

“İlgili taraflar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinde ifade ettiği şekilde karşılık vermesi halinde, müzakerelerin yeniden başlaması için perspektifler oluşacağını” savunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin çabalarının sonuçlarının beklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Dikkatlerinin buraya odaklandığını ve bir sonuç çıkmasını umduklarını vurgulayan Hristodulidis, AB Dışişleri Bakanları’nın Avusturya’daki gayri resmi toplantısı sırasında, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle Lute’un temaslarını ele alma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina’da yayımlanan “Ta Nea” gazetesine verdiği demeçte yer alan enerji konulu söylemlerini “Tehditler kimden gelirse gelsin zayıflık belirtisidir” şeklinde yorumladı.

“Kendilerinin tehditler, abartılı açıklamalar veya izlenim yaratacak hareketlerle faaliyette bulunmasının söz konusu olmadığını” ileri süren Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, enerji planlarının kesintisiz bir şekilde uygulanmasına devam ettiklerini sözlerine ekledi.