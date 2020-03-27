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İsrail, Güney Kıbrıs’a 50 adet suni solunum cihazı gönderiyor

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İsrail, Güney Kıbrıs’a 50 adet suni solunum cihazı gönderiyor

Güney Kıbrıs’ın İsrail’e bir miktar “klorokin” içerikli ilaç, İsrail’in de Güney Kıbrıs’a 50 adet suni solunum cihazı göndereceği bildirildi.

Sözcü Kiriakos Kusios Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Rovien Rivlin ile ülkelerindeki covid-19 durumunu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Anastasiadis ile Rivlin’in, Güney Kıbrıs’ın İsrail’e,  bir miktar (covid-19 tedavisinde kullanılmakta olan) “klorokin” içerikli ilaç, İsrail’in de Güney Kıbrıs’a 50 adet suni solunum cihazı göndermesi konusunda anlaştığını söyleyen Kusios, teslimatın önümüzdeki kısa dönemde gerçekleştirileceği söyledi.

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