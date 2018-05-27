banner107
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
3 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
53 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
9 0
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
69 0
Su perileri büyüledi
Su perileri büyüledi
224 0
Dikmen taraftarları, bıçakla yaralandı
Dikmen taraftarları, bıçakla yaralandı
296 0
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
114 0
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
230 0
banner82
banner147

"Hiçbir şirketin Deep Sea Metro II gemisini engellemeyecek"

banner27

"Hiçbir şirketin Deep Sea Metro II gemisini engellemeyecek"
banner137

 Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin ardından Doğu Akdeniz’e sondaj gemisini göndermesi halinde hiçbir şirketin Deep Sea Metro II gemisini engellemeyeceği iddia edildi. 

Politis gazetesi bu öngörüsünün sebeplerini “MEB’de Bir Sonraki Hareketler Beklenirken… Hiçbir Şirket Türk Sondaj Gemisinin Gelişini Engellemeyecek” başlığı altında irdeledi.

Gazete, Fransız TOTAL şirketinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan “P5+1” anlaşmasından çekilme kararından sonra 10 yıldır İran Körfezi’nde yürütmekte olduğu “South Pars” yatağının inkişafıyla ilgili 2 milyar dolarlık anlaşmasını dondurduğuna işaret etti.

Washington-Tahran ilişkilerindeki olası yeni bir gerilim nedeniyle TOTAL’in on yıllardır faaliyet gösterdiği “South Pars” yatağında uğrayacağı kaybın 850 milyon dolar olacağı vurgulandı. TOTAL’in Doğu Akdeniz’deki 8’inci parselde ruhsat sahibi ENI’nin haklarının yarısına ortak olmayı “ara hedef olarak” talep ettiği belirtildi.

Gazete, TOTAL ve ENI’nin Doğu Akdeniz’deki doğrulama sondajlarının 2019’a kaydırıldığını, bunun da Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından temmuz ayı içerisinde Deep Sea Metro II sondaj gemisini Doğu Akdeniz’e gönderme açıklamasını pratiğe dökme ihtimalinden kaynaklandığını savundu.

Gazete, Türk sondaj gemisinin Amerikan Exxon Mobil’in Eylül’deki sondajından önce Doğu Akdeniz’deki 3’üncü (veya Türkiye’nin hak iddia ettiği 6’ncı parsel çevresindeki başka bir noktaya veya 10’uncu parsele) gelmesi halinde bölge ülkelerine ve şirketlere vereceği, Kıbrıs sorunuyla da ilgili pek çok mesaj ile paradigmada geniş çaplı bir değişikliğe damgasını vuracağını yazdı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.