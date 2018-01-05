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Güneydeki barajlar SOS veriyor

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Güney Kıbrıs genelindeki barajların 4 Ocak 2017’de doluluk oranı yüzde 21,8, su rezervi ise 63,486 milyon metreküp iken bu yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 13,1’e, su rezervinin 38,152 milyon metreküpe düştüğü bildirildi

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Güneydeki barajlar SOS veriyor
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Yıllık su ihtiyacınn yaklaşık 92 milyon metreküp olduğu Güney Kıbrıs'ta barajlardaki su rezervinin ancak 38 milyon metreküp olduğu haber verildi.

Alithia, haberi, “Bizi Sadece Arıtmalar Kurtarır… Barajların Doluluğu En Alt Düzeyde… Su İşleri Dairesi Tehlike Çanlarını Çalıyor, Halka Su Tasarrufu Çağrısı Yapıyor” başlığıyla aktardı. Güney Kıbrıs genelindeki barajların 4 Ocak 2017’de doluluk oranı yüzde 21,8, su rezervi ise 63,486 milyon metreküp iken bu yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 13,1’e, su rezervinin 38,152 milyon metreküpe düştüğünü yazdı.

Büyük barajların neredeyse boş olduğunu kaydeden ve her birindeki su rezerviyle ilgili rakamlar aktaran gazete “neyse ki yılda 68 milyon metreküp su arıtabilen tuzlu su arıtma tesisleri var” vurgusunu yaptı.

Gazete Rum Su İşleri Dairesi’nin halkı uyardığını ve suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yaptığını vurguladı.

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