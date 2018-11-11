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Güney’de trafik suçlarına caydırıcı cezalar yolda

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Güney Kıbrıs’ta yüksek alkollü sürücülerin ehliyetlerini kaybedeceği, sigortasız araç kullananlara 500, emniyet kemeri veya kask takmayanlara 300, sürüş sırasında cep telefonuyla konuşan veya kırmızı ışıkta beklemeyenlere de 200 Euro ceza kesileceği bildirildi

Güney’de trafik suçlarına caydırıcı cezalar yolda
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Rum tarafında aşırı sürat yapan veya yüksek oranda alkol etkisi altında sürüş yapanların ehliyetlerini kaybedeceği, sigortasız araç kullananlara 500, emniyet kemeri veya kask takmayanlara 300, sürüş sırasında cep telefonuyla konuşan veya kırmızı ışıkta beklemeyenlere de 200 Euro ceza kesileceği haber verildi.

Fileleftheros, Rum Hukuk Dairesi’nin, mevcut trafik cezalarını artıran ve katılaştıran yeni bir yasa tasarısı hazırladığını bildirdi, tasarıda öngörülen yeni cezalarla ilgili haberini “Vinç De Geliyor… Arabanı Alacaklar, Nerede Olduğunu Bulmaya ve Giderleri Ödemeye Koşacaksın… Yeni Yasa Tasarısıyla Trafik İhlallerinde Her Şey Değişiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau Fileleftheros’a yaptığı açıklamada, cezaların artırılması gerektiğini, trafik cezalarını fırlatan yeni yasa tasarısının hazır olduğunu ve yılsonuna doğru onay için Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Yeni düzenleme ile getirilen cezalardan bazıları şöyle:

“Kanında yüksek oranda alkol ile aşırı süratten veya uyuşturucu etkisi altında sürüş yaparken yakalanan sürücünün aracına el konulacak. Sürücü tutuklanacak ve tutukluluk hali devam ederken, el konulacak aracının başka bir şahıs tarafından alınmasına müsaade edilmeyecek.

Aşırı süratten yakalanan sürücü tutuklanacak, sürüş ehliyeti otomatikman iptal edilecek. Kaldırımlara, kavşaklara veya engelli park yerine park edilen araçlar vinç ile alınacak. Araç  ceza, nakil ve özel park alanı giderlerini ödedikten sonra sahibine iade edilecek.

Engelli park yerine park etmenin cezası 85 Euro’dan 150 Euro’ya,  emniyet kemeri takmadan sürüşün cezası 85 Euro’dan 300 Euro’ya, Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 85 Euro’dan 200 Euro’ya, kaldırıma park etmek veya aracı tehlikeli noktada bırakma suçlarında alınan ceza 85 Euro’dan 150 Euro’ya çıkarılıyor.”

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