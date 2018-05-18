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Güney’de sağlık sektöründe kaos

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Güney Kıbrıs’ta 10 yaşındaki bir çocuğun taburcu olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan ve iki doktorun tutuklanmasıyla devam eden olaylar üzerine kamudaki doktorlar greve gitti

Güney’de sağlık sektöründe kaos
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Güney Kıbrıs’taki sağlık sektöründe, geçtiğimiz Cuma günü 10 yaşındaki bir çocuğun, basketbol oynarken başından yaralanması, ardından Larnaka Hastanesi acil servise götürülmesi, taburcu olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan ve bu olayda ihmalleri olduğu belirtilen iki doktorun tutuklanmasıyla devam eden olayların bitmek bilmediği belirtildi. 
Rum gazeteleri, bu olaylar nedeniyle devlet doktorlarının karşı atağa geçtiğini, önceki gün iki saatlik grev gerçekleştirdiklerini ayrıca 13 maddeden oluşan taleplerde bulunduklarını yazdı.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler bu gelişmelere manşetten ve iç sayfalardan yer verirken, Rum devlet doktorları sendikası PASİKİ’nin, 13 maddelik talepleri arasında, tıbbi eylemin suç teşkil etmemesinin de bulunduğunu belirttiler. 
Rum devlet doktorlarının, önceki gün iki saatlik grev gerçekleştirdiğini belirten  gazete, doktorların, kendilerinin katil olarak görülmemesi ve karşılarında değil yanlarında durmaları için halka çağrı yaptıklarını yazdı. 
Habere göre PASİKİ Başkanı Sotiris Kumas önceki gün düzenlediği basın toplantısında, doktorlar olarak kendilerinin, doğru prosedürlerle kanıtlanmış olmaları şartıyla, sorumluluklarını reddetmediklerini belirtti. 
Doktorların, araştırma sırasında izlenilen prosedürden ve doktorların tutuklandığı şekilden etkilendiğini belirten Kumas, her tıbbı faaliyetin cezalandırılmaması gerektiğini söyledi. 
Kumas açıklamasında ayrıca devlet hastanelerindeki durumun trajik olaylara neden olabileceğinin de altını çizerek, bu konudaki sıkıntıların dikkate alınmamasının, sorumluluğu iki doktora yüklenen  10 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan olaya neden olduğunu  ifade etti. 
Habere göre, Baf Hastanesi Kardiyoli Bölümü ile acil servisi, önceki günkü greve katılmadı. 
 

İKİ DOKTOR İSTİFA ETTİ 
Gazete, aynı haberinin içerisinde Larnaka Genel Hastanesi acil servis bölümünde görev yapan çift olan, iki doktorun önceki gün istifa ettiğini de yazdı. 
Doktorların, ailevi ve kişisel nedenlere atıfta bulunarak istifa ettiğini yazan gazete, PASİKİ’nin  ise söz konusu çiftin psikolojik baskıyı kaldıramadıklarından dolayı istifa ettiğinden söz ettiğini belirtti.  
Gazete, Larnaka Hastanesi acil servis bölümünde şu ana kadar 11 doktorun görev yaptığını, 2’sinin tutuklanması, 2’sinin istifa etmesi, 1 tanesinin hastalık izninde, başka bir tanesinin ise yurt dışında olması nedeniyle, burada 5 doktorun kaldığını, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise bölüme yönelik istihdam yapılması için gerekli işlemleri başlattığını yazdı.
 

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