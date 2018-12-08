Güney’de iki bölgede hasar

Güney’deki yağmurlarla birlikte Limasol’da bir okulu su bastı, Lefkoşa’da ise bir anaokulun giriş kısmı yıkıldı

Kıbrıs’ta etkili olan yağışlar nedeniyle Limasol’da bulunan bir okulu su bastığı, Lefkoşa Strovolo’da faaliyet gösteren bir anaokulun giriş kısmının ise yıkıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da dün etkili olan yağışların, yeni bir okul olan Mesa Yitonya İlkokulu’nda geniş çapta hasara neden olduğunu yazdı. Çocuklar okuldayken okulun giriş ve diğer alanlarının suyla dolduğu kaydedildi.

Gazete, aynı haberinde, Strovolo semtindeki devlet anaokulun, yine kötü hava şartları nedeniyle giriş kısmının yıkıldığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, “Yanlış yerlere yağdı” başlıkla verdiği bir başka haberinde, son günlerde yağan ve ileriki günlerde de devam etmesi beklenen yağışların, yeraltı su kaynaklarını verimli kılmasına karşın, barajlara yönelik su akışında hayal kırıklığına neden olduğunu yazdı.