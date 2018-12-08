banner237
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
6 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
9 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
266 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
35 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
24 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
217 0
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
681 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
176 0
banner82

Güney’de iki bölgede hasar

banner27

Güney’deki yağmurlarla birlikte Limasol’da bir okulu su bastı, Lefkoşa’da ise bir anaokulun giriş kısmı yıkıldı

banner210
Güney’de iki bölgede hasar
banner215

Kıbrıs’ta etkili olan yağışlar nedeniyle Limasol’da bulunan bir okulu su bastığı, Lefkoşa Strovolo’da faaliyet gösteren bir anaokulun giriş kısmının ise yıkıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da dün etkili olan yağışların, yeni bir okul olan Mesa Yitonya İlkokulu’nda geniş çapta hasara neden olduğunu yazdı. Çocuklar okuldayken okulun giriş ve diğer alanlarının suyla dolduğu kaydedildi.

Gazete, aynı haberinde, Strovolo semtindeki devlet anaokulun, yine kötü hava şartları nedeniyle giriş kısmının yıkıldığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, “Yanlış yerlere yağdı” başlıkla verdiği bir başka haberinde, son günlerde yağan ve ileriki günlerde de devam etmesi beklenen yağışların, yeraltı su kaynaklarını verimli kılmasına karşın, barajlara yönelik su akışında hayal kırıklığına neden olduğunu yazdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.