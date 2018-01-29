Güney’de başkanlık ikinci tura kaldı

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminin sonucu belli oldu. Seçim ikinci tura kaldı. 4 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yarışacak. Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35.50 oranında, AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oranında, DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise yüzde 25.74 oranında oy aldı. Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, kayıtlı seçmenin yüzde 71,4’ünün sandığa giderek oy kullandığı belirtildi. 2013 yılında düzenlenen başkanlık seçiminde katılım oranı ise % 83.14 olmuştu

Anastasiadis ve Malas ikinci turda yarışacak

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminin sonucuna göre, 4 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yarışacak

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminin sonucu belli oldu. Seçim ikinci tura kaldı. 4 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yarışacak.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, oyların tümü sayıldı. Buna göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35.50 oranında (137 bin 235), AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oranında (116 bin 942), DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise yüzde 25.74 oranında (99 bin 519) oy aldı.

Diğer adayların aldığı oy oranları ise şöyle:

Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkan adayı Hristos Hristu yüzde 5.65 (21 bin 830 oy),

Vatandaşlar İttifakı Başkan adayı Yorgos Lillikas yüzde 2.18 (8 bin 411 oy),

Bağımsız aday Andreas Efstrathiu yüzde 0.22 (842 oy),

Bağımsız aday Haris Aristidu yüzde 0.19 (751 oy),

Rum Adalet Partisi adayı Mihalis Minas yüzde 0.17 (663 oy),

Bağımsız aday Hristakis Kapiliotis yüzde 0.10 (391 oy).

Açıklamada, kullanılan oy sayısı 395 bin 915, geçerli oylar 386 bin 584, geçersiz oylar 5 bin 870, boş oylar da 3 bin 461 olarak belirtildi. 154 bin 961 seçmen ise sandığa gitmedi.





Güney Kıbrıs sandık başındaydı

Güney Kıbrıs, başkanını seçmek amacıyla dün sandık başına giderken 9 adayın hiçbirinin yüzde 50'yi aşan oy alamaması nedeniyle, en çok oy alan Anastasiadis ve Malas’ın yarışacağı ikinci tur seçim yapılacak

Güney Kıbrıs, başkanını seçmek amacıyla dün sandık başındaydı.

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, AKEL adayı Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarıştılar.

9 adayın hiçbirinin yüzde 50'yi aşan oy alamaması durumunda gelecek hafta, en çok oy alan 2 adayın yarışacağı ikinci tur seçim yapılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 07.00’DE BAŞLADI

550 bin 876 seçmenin toplam bin 122 seçim merkezinde oy kullandığı Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Oy verme işlemi, 12.00 - 13.00 arasında verilen bir saatlik aranın ardından saat 18.00’de sona erdi.

ANASTASİADİS’TEN BİRLİK ÇAĞRISI

Rum Yönetimi Başkan adaylarından, ilk üçe girmesi kesin gözüyle bakılan Nikos Anastasiadis, Nikolas Papadopulos ve Stavros Malas oylarını kullandı.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, saat 09.00’da Limasol’da Lanitio Lisesi’nde, eşi Andri Anastasiadis ile birlikte oyunu kullandı. Anastasiadis, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün demokrasi günü ve halkın, egemen olarak, Kıbrıs’ta bir sonraki günü kimin belirleyeceğine karar vereceği gün olduğuna vurgu yaptı.

Anastasiadis, önceki günlerde adaylar olarak öneri ve argümanlarını ortaya koyma fırsatı bulduklarını kaydederek, herkesi, bir sonraki gün birlik içerisinde olunması gerektiğinden, itidale davet etti.

Siyasi rakibinin, halkın sorunları olduğunu ve herkesin, bununla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, halkı oy vermeye çağırdı.

Anastasiadis, seçim sürecinin normal işleyişi için çalışan herkese teşekkürlerini sundu.



PAPADOPULOS: MEMLEKETİN GİDİŞATINI BELİRLEYECEK SEÇİM

DİKO’nun Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise oyunu, saat 09.30’da, Lefkoşa’da Ayios Andreas İlkokulu’nda kullandı.

Papadopulos, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün öncülerinin başkan adayları değil, halk olduğunu ve yapacakları seçimle, memleketin gidişatını belirleyeceklerini söyledi.

Halkın, seçime katılarak, demokrasiyi güçlendireceği vurgusunu yapan Papadopulos, seçmenin seçeceği adayla, ülkenin geleceğine yön vereceğini belirtti.

MALAS: SORUMLULUK ZAMANI

AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas da saat 10.00’da, Lakadamya’da Arhangelos Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Malas, oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında, bugünün demokrasi günü olduğunu ve vatandaşın konuşacağını kaydetti.

Seçmenleri, sandığa giderek oy kullanmaya davet eden Malas, daha iyi bir gelecek için ikna edici yanıtlar veren kişilere oy verilmesi çağrısında bulundu.

Malas ayrıca, kişisel hayal kırıklıkları değil, sorumluluk zamanı olduğunu da belirtti.





Güney’de seçime katılım % 71,4

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte, oy kullanmayanların oranı açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, boykot oranı yüzde 28,6 olarak açıklandı. Açıklamada, kayıtlı seçmenin yüzde 71,4’ünün sandığa giderek oy kullandığı belirtildi.

2013 yılında düzenlenen başkanlık seçiminde katılım oranı ise % 83.14 olmuştu.