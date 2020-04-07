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Güneyde 29 yeni vaka daha

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Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre bugün 1353 test yapılırken, 29 yeni korona virüsü vakası daha tespit edildi

Güneyde 29 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta bugün 29 yeni korona virüsü vakası daha tespit edildi, toplam sayı 494’e yükseldi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre bugün 1353 test yapıldı.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte Baf’ta 371 test yapıldığını ve bu testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını, 22 vakanın pozitif vakalarla temas edenlerin takibi sonucu saptandığını, 4 vakanın ise virüsü nereden bulaştığının araştırıldığını duyurdu.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 494'e yükselirken 13 hastanın durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

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