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Güney Lefkoşa'da fabrika yangını: 1 ölü

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Güney Lefkoşa'da fabrika yangını: 1 ölü
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Güney Lefkoşa’nın “Strovolo” semtindeki sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada bu sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakların, “Strovolo Sanayi Bölgesinde” bulunan elektrik teçhizatları üretimi yapılan bir fabrikada bu sabah 9 sularında yangın çıktığını, binada mahsur kalan 62 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdiler.

Habere göre yangında, ikisi ağır dört kişi de yaralandı. Görgü tanıkları yangın öncesinde patlama sesi duyduklarını dile getirdiler.

Yangın esnasında oluşan siyah dumanın ise Lefkoşa’nın birçok bölgesinden görüldü.

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