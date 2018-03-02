Güney Kıbrıs’ta yeni kabine resmen görevde

Güney Kıbrıs’ta yeni kabinenin, dün yapılan devir teslim töreninin ardından görev başı yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yemin töreninde yaptığı konuşmada, uzlaşı, işbirliği, etik, iyi yönetim ve sıkı çalışma vurgusu yaptığını kaydederken, yeni dönemdeki hedefin, siyasi ortamın keskinleştirilmesi değil, muhalefetin yapacağı eleştirileri ılımlı argümanlarla göğüslemek olduğunu söylediğini yazdı.

Niyetlerinin çatışmak olmadığını belirten Anastasiadis, istedikleri şeyin, olayları doğru şekilde ele almak olduğunu ve bu çerçevede, kabinedeki bakanların da sıkı şekilde ve halkın taleplerine yanıt verecek nitelikte çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Yeni hükümetin üç önceliğinden de bahseden Anastasiadis, bunlardan ilkinin, ülkenin “halkın devlete değil, devletin halka hizmet edeceği çağdaş bir devlete dönüştürülmesi “ olduğunu kaydetti.

Anastasiadis, diğer iki hedefin ise, ihtiyaçlı kişilerin sorunlarıyla mücadele edebilecek, bu konuda stratejiler hazırlayacak ve bunları hayata geçirecek olan bir refah devleti kurmak ve kamuda reform yapmak olduğunu söyledi.

Habere göre Anastasiadis, öncelikli icraatlar arasında Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi, eğitimde reformlar yapılması, zirai politikaların uygulanmaya başlaması, dağlık bölgelerin canlandırılması ve biyoçeşitlilik, altyapı çalışmalarına yatırım yapılması, bütünlüklü göçmenlik politikası uygulanması, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun önleyici gücünün artırılması, enerji politikalarının devam etmesi ve adanın, bölgede istikrar sağlayıcı rolüne devam etmesi bulunduğunu anlattı.

HRİSTODULİDİS

Gazete devamla, Rum Dışişleri Bakanlığı’na atanan Nikos Hristodulidis’in, Hükümete yeni atanan üyeler adına konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, yeni kabine üyelerinin, sorumluluk bilinci taşıdığını kaydederek, bayrağı devraldıklarını ve halkın beklentilerine en yüksek düzeyde yanıt vereceklerini söyledi.

Hristodulidis, kendilerini yoğun bir çalışma dönemi beklediğini ve yapılacak hizmetlerde ayrımcılık ve partizanlık gözetilmeyeceğini vurguladı.

Hristodulidis ayrıca, halkın gözetiminde ve yönetiminde, görevlerini tam olarak yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

İLK DENİZCİLİK MÜSTEŞARI DA GÖREV BAŞI YAPTI

Politis gazetesi de, Rum ticari denizciliği adına dün, önemli bir günün yaşandığını ve Güney Kıbrıs kabinesinde ilk defa, Denizcilik Müsteşarlığı makamının hayata geçtiğini yazdı.

Gazete, Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, görevi teslim aldığı sırada yaptığı konuşmasında, bu görevi hevesle ifa edeceğini ve ticari denizciliğin ileri götürülmesi için kararlılıkla çalışacağını dile getirdiğini yazdı.

Haberde, Denizcilik Müsteşarlığı’nın Limasol’da olacağı kaydedildi.