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Güney Kıbrıs’ta futbolcu tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta oynanan şüpheli maçlar olayı boyut kazanırken, tutuklamalar turuna başlayan polis, Kıbrıslı Rum futbolcuyu tutuklayıp sorguladıktan sonra serbest bıraktı

Güney Kıbrıs’ta futbolcu tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta futbol dünyasında son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklenirken, Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta oynanan şüpheli maçlar olayının boyut kazanmaya başladığını, polisin tutuklamalar turuna başladığını yazdılar.

Gazete Rum polisinin, “Karmatiossa” futbol takımında oynayan 30 yaşındaki Kıbrıslı Rum futbolcuyu tutukladığını ancak sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

Tutuklamanın, bahis faaliyetiyle birlikte iki maçın araştırılması çerçevesinde yapıldığını yazan gazete, bahse konu futbolcunun, bu iki şikeli maça karıştığının göründüğünü, polisin ise başka tutuklamaları ileriye götürmesinin de ihtimal dışı olmadığını bildirdi.

30 yaşındaki futbolcunun, olaylarla bir alakası olmadığı yönünde ifade verdiğini bildiren gazete, söz konusu futbolcunun, UEFA raporunda söz edilen futbolcu olmadığını, bir başka takım arkadaşı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.    

Habere göre Rum Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak, 12 Ocak 2020’de oynanan  “ArisLemesu-KarmiotissaPolemidion” takımları arasındaki mücadeledeki şüpheli bahis faaliyeti konusunda, UEFA’dan rapor aldıklarını belirtti.

Gazete, altıncı kırmızı dosyanın ise UEFA tarafından geçtiğimiz Cuma KOP’a gönderildiğini ancak KOP’un polisle uzlaşarak açıklama yapmadığını yazdı.

Polisin, dosyayı Cumartesi aldığını ve bunun, gelişmeler için anahtar olduğunun görüldüğünü yazan gazete, KOP’un ayrıca Rum Hakemler Birliği ile görüşme yaptığını da kaydetti. Habere göre KOP Başkanı YorgosKumas ve hakemlerden oluşan bir heyet KOP binasında bir araya gelerek yaşanan son gelişmelerle birlikte hakemlerin müsabakalara katılmama kararını ele aldı. Görüşmede, hakeme yönelik bombalı saldırı, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in açıklamaları da masaya yatırılırken iki taraf da, müsabakaların yeniden başlamasına olanak tanıyacak uzlaşıcı bir çözüm arandığı da ifade edildi.

Gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, Polis Müdürü, KOP ve hakemlik yetkilileri arasında da bir toplantı yapıldı.

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