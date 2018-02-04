Güney Kıbrıs yeni başkanını seçiyor

Ülkeyi 5 yıl yönetecek başkanın seçileceği seçimde, halen Rum Yönetimi Başkanı olan DISI adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor

Güney Kıbrıs’ta bugün başkanlık seçiminin ikinci turu yapılıyor.

Ülkeyi 5 yıl yönetecek başkanın seçileceği seçimde, halen Rum Yönetimi Başkanı olan DISI adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor.

Oy verme işlemi 07.00’de başladı. Aralarında yurt dışındaki 38 merkezin de bulunduğu bin 122 seçim merkezinde sandıklar, saat 18.00'de kapanacak.

Geçen Pazar yapılan ilk turda Anastasiadis yüzde 35.50, AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oy almıştı.

Malas ile Anastasiadis’in, birinci turda başarısız olan partilerde aradığı açık desteği bulamamasından dolayı seçimin ikinci turunun kaderini boykotçuların sandığa gidip gitmemesinin belirlemesi bekleniyor.

Güney Kıbrıs’ta geçen hafta yapılan birinci tur seçimlerinde 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı sandığa gitmemişti.

SEÇİM SONUÇLARININ 19.30’DA BELLİ OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 07.00’de başladı.

Lefkoşa’da 410, Limasol’da 305, Larnaka’da 181, Baf’ta 134, “Mağusa”da 54 ve yurt dışında 38 seçim merkezinin kurulacağı seçimlerde, Lefkoşa’da 213 bin 33, Limasol’da 152 bin 115, Larnaka’da 92 bin 795, Baf’ta 49 bin 765 ve “Mağusa”da 31 bin 485 seçmenin oy hakkı var.

Nikos Anastasiadis, Limasol’da “Latinio Lisesi’nde”, Malas ise Lefkoşa’daki bir okulda oyunu verecek.

Oy verme işlemi, 12.00 - 13.00 arasında verilecek bir saatlik aranın ardından saat 18.00’de sona erecek. Seçim sonuçlarının, sandıkların kapacağı 18.00’den bir buçuk saat sonra, 19.30 sıralarında belli olması bekleniyor.

Seçimi kazanan aday için, saat 22.00’de Lefkoşa’daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu’nda tören düzenlenmesi bekleniyor.