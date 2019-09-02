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Güney Kıbrıs'ta son 10 yılda turistik tesis sayısı patladı

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Güney Kıbrıs'ta son 10 yılda turistik tesis sayısı patladı
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Güney Kıbrıs’taki turizm sektöründe son 10 yıl içerisinde turistik tesisler ve yatak sayılarında büyük artış yaşandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 2018 yılında Güney Kıbrıs genelinde 87 bin 81 yataklı 804 turistik tesisin hizmet verdiğini ve bunlardan 239’unun otel olduğunu yazdı.
Haberde, bu yılın Mayıs ayına kadar 12 otel ve 9 tatil köyü için izin başvurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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