Güney Kıbrıs ile Girit elektrik ağlarını 2023'te birleştirecek

Güney Kıbrıs ile Girit’in elektrik ağlarının, 2023 yılının Aralık ayında bağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “EuroAsia Interconnector Limited” şirketinden dün yapılan açıklamada, Attika, Güney Kıbrıs, İsrail ve Girit arasındaki elektrik bağlantısı ile ilgili daha önceden açıkladıkları takvime bağlı olduklarının ve 2022/2023 yıllarında, Güney Kıbrıs ile Girit elektrik ağlarının bağlantısının tamamlanacağının kaydedildiğini yazdı.

Gazete, izinler konusunun da ileri safhada bulunduğunu; Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun 11 Aralık 2017’de Rum Yönetimi yetkili makamlarınca onaylandığını ve raporun, Yunan makamlarının onayına sunulduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs-Girit bağlantısının akabinde, İsrail ile olan bağlantıyla ilgili çalışmaların başlayacağı belirtildi.