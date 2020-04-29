Güney Kıbrıs adım adım açılıyor

Rum Bakanlar Kurulu bugün toplanarak, büyük oranda uzmanlar grubu tarafından belirlenen kısıtlamaların gevşetilme sırası ve prosedürünü netleştirecek

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar pazartesi gününden itibaren adım adım kaldırılıyor. Rum Bakanlar Kurulu bugün toplanarak, büyük oranda uzmanlar grubu tarafından belirlenen kısıtlamaların gevşetilme sırası ve prosedürünü netleştirecek. Alınacak kararlar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından açıklanacak.

Fileleftheros’un “İyimserliği Yeniden Başlatmak… Temmuz’a Kadar Adım Adım Normale Dönüş-Perakende Piyasada Endişe… Kararnameler ‘Katı Tavsiyeler’ Olmaya Başlıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre büyük ölçüde uzmanlar tarafından belirlenen kısıtlamaların kademeli olarak kaldırması prosedürünün, beklenmedik bir epidemiyolojik durum olmazsa, Temmuz ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Gazete uzmanların, önümüzdeki hafta itibarıyla cereyan edeceklere dair verdiği işaretlere dayanarak sokağa çıkma kısıtlamasında çok da hissedilir bir gevşeme olmayacağını, kişilere günde bir kez yerine birkaç kez sokağa çıkma izni verileceğini ve parklar, kaldırımlar ve bisiklet yollarında gezme hakkı tanınacağını yazdı.

Epidemiyolojik olanaklar elverirse Mayıs ortalarında lise üçüncü sınıf öğrencileri ile anaokulu/kreş öğrencilerinin sınıflarına, sporcuların da eğitimlerine döneceğine işaret edilen haberde, gerek uzmanların gerek siyasilerin, herkesin koruyucu önlemlere harfiyen uyması gereğine dikkat çektiği kaydedildi.

Habere göre bu maksatla, kaldırılacak her kısıtlama için uyulması gereken kurallar da ilan edilecek. Kişilerin market, banka ve benzeri toplu yerlerde maske takmaları zorunlu olacak.

Gazete, 4 Mayıs’ta başlayacak ve en azından Temmuz ayına kadar sürmesi beklenen kısıtlamaların kaldırılması prosedürün ilk aşaması için şunların öngörüldüğünü aktardı:

KISITLAMALARIN 4 AŞAMADA KALDIRILMASI PROSEDÜRÜ

“Kişilerin günlük sokağa çıkıma sayısı artırılarak 2 veya 3’e çıkarılacak. İzin başvurusu yapmaksızın bireysel egzersiz yapılmasına müsaade edilecek. Gece sokağa çıkma yasağı devam edecek ancak sokağa çıkma yasağının başlama saati değişecek. Kaldırımlar, bisiklet yolları ve parkların kullanımı yeniden serbest olacak. Açık yollarda ve doğada patikalarda yürüyüşler serbest olacak. Kapalı alanlarda ve süpermarket gibi toplu bulunulan yerlerde maske takmak ve kişiler arasındaki 2 metrelik sosyal mesafenin korunması zorunlu olacak.

İnşaat sektörü şantiyenin büyüklüğü, çalışan kişi sayısı, çalışılan yerin açık veya kapalı alan olmasına bağlı bazı kısıtlamalar ile açılacak.”

Gazete az sayıda kişinin çalıştığı küçük işletmelerin, yönetici/işverenin sorumluluğunda olmak üzere, işletme içerisindeki kişi sayısını sınırlı tutma gibi bazı koruma önlemleri uygulayacaklarını belirtti.

Kiliselerin toplu ibadete açılıp açılmayacağının bilinmediği, bunun Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis tarafından, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’la görüşmesinin ardından açıklanacağı kaydedilen haberde, berber ve kuaförlerin ilk aşamaya dahil mi edileceği yoksa ikinci aşamaya mı bırakılacağının henüz netleşmediği belirtildi.

Habere göre epidemiyolojik şartlar elverirse Mayıs ortalarına tarihlenen ikinci aşamada, sporcuların antrenmanlarına dönmesi ve ortaokulların yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Anaokul/kreş öğrencilerinin okul/kreşlerine yüksek risk grubunda olan büyükanne veya büyükbabaları değil anne veya babaları tarafından bırakılmaları gerekecek.

Üçüncü aşamanın Haziran ayı başlarında AVM’ler, kafeler, lokantalar ve otellerin, yine katı kısıtlama ve şartlarla devreye girmesi bekleniyor.

Dördüncü aşama uçuşların yeniden başlamasını öngörüyor ancak uçak seferleri için gidilecek ülkelerdeki yeni tip koronavirüs durumuna bakılacak.

ÖNLEMLERİN KALDIRILMASI KARARINDA PARALEL HAREKET

Aynı gazete “Önlemlerin Kaldırılmasında Paralel Süreçte… ‘Bakanlar Kurulu’ Bugün Toplanıyor, Uygulama 4 Mayıs İtibarıyla” başlıklı haberinde KKTC’nin ve Güney Kıbrıs’ın yeni tip koronavirüs tedbirlerini kaldırma kararları konusunda paralel hareket etmekte olduğunu yazdı.

Haberde bugün her iki tarafta da, kısıtlama önlemlerinin 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmi kaldırılması kararı için bakanlar kurulu toplantıları yapılacağına dikkat çekilerek Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ilgili açıklaması KKTC Enformasyon Dairesi kaynak gösterilerek aktarıldı.

Alithia da haberi manşetten “Karantinanın Sonunun Başlangıcı… Bakanlar Kurulu Karar Veriyor ve İlk Gevşetmeler Bugün İlan Ediliyor” başlığıyla aktardı.