Güney Kıbrıs 3 bin yatırımcıya pasaport verdi

2017’de 503 yatırımcı ile 510 yatırımcının aile mensuplarına, 2016’da 443 yatırımcı ile 461 yatırımcının aile mensuplarına, 2015’te 337 yatırımcı ve 342 yatırımcının aile mensuplarına, 2014’te ise 214 yatırımcı ile 186 yatırımcının aile mensuplarına pasaport verildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 2014-2017 yılları arasında, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancı yatırımcılara ve aile mensuplarına 2 bin 996 pasaport verildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan verilere dayanarak, pasaportların özellikle Asya, Doğu Avrupa, Avrupa ülkeleri ve Arap devletlerinden yatırımcılara verildiğini yazdı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki yatırım programı temelinde “Kıbrıs vatandaşlığı” almak için başvuran yatırımcıların durumunun tespit edilmesini kontrol edecek kuruluşların seçilmesi için ihaleye çıkma niyetinde olduğu konusunda dün bir açıklama yaptığını yazan gazete, bakanlığın bu amaç için, bir yıllık sözleşmelere sahip olacak 3 kuruluş atamayı düşündüğünü belirtti.

Bunun, Güney Kıbrıs’ı pasaport satmakla suçlayan uluslararası kuruluşlardaki endişeleri dağıtma amacıyla yapılacağını kaydeden gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun ise konuyla ilgili endişeleri dağıtmak için yılda 700 kadar pasaport verilmesine dair bir sınır koymaya karar verdiğini anımsattı.

Gazete haberinde ancak Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün bundan ikna olmadığını ve Rum Bakanlar Kurulu’nun kararından birkaç gün sonra AB’ye, Güney Kıbrıs’ın ileriye götürdüğü değişiklikleri “dekoratif/süs” olarak nitelediği bir rapor sunduğunu kaydetti.

Gazete, 2017’de 503 yatırımcı ile 510 yatırımcının aile mensuplarına, 2016’da 443 yatırımcı ile 461 yatırımcının aile mensuplarına, 2015’te 337 yatırımcı ve 342 yatırımcının aile mensuplarına, 2014’te ise 214 yatırımcı ile 186 yatırımcının aile mensuplarına pasaport verildiğini ekledi.



