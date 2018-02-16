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Güney'de suçlular erkenden cezalarını çekmek istiyorlar

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Güney'de suçlular erkenden cezalarını çekmek istiyorlar
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Hapis istemiyle yargılanmakta olan sanıkların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeni görevini devralmasının ardından ilan edeceği genel aftan yararlanabilmek adına, hapis cezası vermeleri için avukatları aracılığıyla yargıçlara baskı yaptığı bildirildi.
Fileleftheros, “Affa Yetişebilmek Adına Cezaevine Girmek İçin Bastırıyorlar” başlıklı haberinde, Rum tarafındaki her başkanlık seçiminin ardından, yeni seçilen başkanın, bazı istisnalar dışında, hükümlülerin ceza süresini 4’te bir oranında indirilmesini öngören genel af ilan ettiğini hatırlattı.
Gazete son günlerde haklarında ceza davası süren sanıkların, Anastasiadis’in yeni hükümetinin 28 Şubat’ta görevi resmen devralmasın hemen ardından ilan edeceği genel affı kaçırmamak için, avukatları aracılığıyla mahkemeye, cezalarının süratle verilmesi yönünde baskı yapmaya başladıklarını kaydetti.
Rum Merkezî Cezaevi müdürünün de Anastasiadis’in ilan edeceği genel aftan etkilenecek mahkûmların isim listesini hazırlamaya başladığını belirten gazete ceza süresinin 4’te bir oranında indirilmesinden sadece müebbet cezası olanlar ve çocuğa cinsel  suçtan hüküm giyenlerin yararlanamayacağına işaret etti. 
Habere göre, uyuşturucudan 5 yıla kadar hapis cezası alan hükümlülerin, cezalarının dörtte bir, 10 yıla kadar hüküm giyenlerin cezasını beşte bir, 10 yıl ve üzerinde hapse mahkum edilenlerin cezasının da bir yıl indirilmesi bekleniyor.  Diğer hükümlülerin cezaları dörtte bir oranında azaltılacak, bu da çoğunun tahliye olacağı anlamına geliyor. 

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