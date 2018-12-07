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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Güney'de iki okul yağmurlardan etkilendi

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Limasol’da dün etkili olan yağışların, yeni bir okul olan Mesa Yitonya İlkokulu’nda geniş çapta hasara neden olduğu, Strovolo semtindeki devlet anaokulun ise, yine kötü hava şartları nedeniyle giriş kısmının yıkıldığı bildirildi

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Güney'de iki okul yağmurlardan etkilendi
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Kıbrıs’ta etkili olan yağışlar nedeniyle Limasol’da bulunan bir okulu su bastığı, Lefkoşa Strovolo’da faaliyet gösteren bir anaokulun giriş kısmının ise yıkıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da dün etkili olan yağışların, yeni bir okul olan Mesa Yitonya İlkokulu’nda geniş çapta hasara neden olduğunu yazdı. Çocuklar okuldayken okulun giriş ve diğer alanlarının suyla dolduğu kaydedildi.

Gazete, aynı haberinde, Strovolo semtindeki devlet anaokulun, yine kötü hava şartları nedeniyle giriş kısmının yıkıldığını belirtti.

YANLIŞ YERLERE YAĞDI

Fileleftheros gazetesi, “Yanlış yerlere yağdı” başlıkla verdiği bir başka haberinde, son günlerde yağan ve ileriki günlerde de devam etmesi beklenen yağışların, yeraltı su kaynaklarını verimli kılmasına karşın, barajlara yönelik su akışında hayal kırıklığına neden olduğunu yazdı.

Habere göre, Su Kalkındırma Dairesi yetkilisi Nikolas Hristofidis yaptığı açıklamada, barajlara yönelik su akışının düşük olmasının, yağmurların barajların bulunduğu seviyeden düşük olan yerlere, ovalık alanlara yağmasından kaynaklandığını söyledi.

Gazete, en büyük baraj olan Kuri barajında, sadece 8 milyon metre küp su bulunduğunu, doluluk oranının ise yüzde 7 olduğunu yazdı.

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