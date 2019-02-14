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Güney'de domuz gribi can almaya devam ediyor

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Güney'de domuz gribi can almaya devam ediyor
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Limasol Genel Hastanesi’nde dün gerçekleşen yeni ölümle, domuz gribinden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Alithia ve diğer gazetelere göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen Grip A nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki bir Rum dün öldü. Böylece 1 Aralık 2018’den bugüne kadar bu hastalıktan ölenlerin sayısı 8’e çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2018’den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildiğini, bunlardan 11’inin halen tedavi altında olduğunu, 8’inin öldüğünü, geriye kalanının ise taburcu edildiğini açıkladı.

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