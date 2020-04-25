Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler mağdur

Güney Kıbrıs’ta banka hesabı olmayan yüzlerce Kıbrıslı Türk ve üçüncü ülkelerden işçilerin, bir buçuk aydan beri ödenek alamadığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin ve üçüncü ülkelerden işçilerin, banka hesaplarının bulunmadığı, bu nedenle Rum Çalışma Bakanlığı’nın planları veya hak sahibi oldukları ödenekler için başvuru yapamadıklarını yazdı.

Gazete bu konuda en çok Kıbrıslı Türklerin sorun yaşadığına, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle banka hesabı için gerekli olan prosedürleri de yerine getiremediklerine dikkati çekti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta çalışan ve Sosyal Sigorta yatırımı bulunan Kıbrıslı Türk sayısı, 1525.

Gazete ayrıca Mart ayında, koronavirüs tedbirleri öncesinde, iş bulma ofislerine 142 Kıbrıslı Türk’ün başvuru yaptığını da yazdı.

Banka hesabı bulunmayan yaklaşık 100 Kıbrıslı Türk ve üçüncü ülke vatandaşının, Rum Çalışma Bakanlığı ile iletişime geçtiğini yazan gazete, bazı kişilerin, yatırımlarının yakınlarının hesaplarına yatırılmasını istediğini, ancak bunun da teknik ve başka nedenlerden dolayı yapılamadığını belirtti.