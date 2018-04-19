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Güney'de çalınan köpekler kuzeyde tespit edilmiş

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Güney'de çalınan köpekler kuzeyde tespit edilmiş
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Limasol’a bağlı “Kolossi”de (Yunus-Burçlu) 32 yaşındaki bir kişiye ait olan ve geçtiğimiz günlerde barındırıldıkları  yerden çalınan 23 av köpeğinden 9’unun KKTC’de tespit edildiği iddia edildi. 
Alithia gazetesi,  ilgili makamlardan aldığı bilgilere dayandırdığını belirttiği haberinde 4 Kıbrıslı Türk’ün, KKTC polisi tarafından sorgulandığını savundu.
Gazete haberinde ayrıca KKTC’de, son zamanlarda Güney Kıbrıs’tan av köpeği çalan ve daha sonra bunları kuzeyde satan çetelerin bulunduğunu da iddia etti. 
Gazete, köpeklerin sahibinin, “Episkopi” (Piskobu-Yalova) polis karakolunun, Suçları Önleme Birimi ve iki toplumlu temas grubu Teknik Komitesi işbirliğiyle, geçtiğimiz Salı günü KKTC’ye gittiğini ve orada, yine iki toplumlu temas grubuyla uzlaşarak, çalınan köpeklerinden 9’unu “Angolem”de (Taşpınar) tespit ettiğini ileri sürdü. 
Söz konusu köpeklerin sahibine teslim edildiğini yazan gazete, bu köpeklerin daha sonra “Ay. Demet” sınır kapısında Rum Veterinerlik Dairesi tarafından kontrol edildiğini belirtti. 
Gazete, iki toplumlu temas grubuna dayandırdığı bilgilerle, 4 Kıbrıslı Türk’ün sorgulandığını ayrıca 14 köpeğin daha  bulunduğunu, bunların çalıntı olup olmadığının araştırılacağını iddia etti. 

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