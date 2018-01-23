Güney'de başkanlık adaylarının açık oturumunda galip Malas

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak, ikinci turu ise 4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde başkan adaylarının dün akşam gerçekleştirilen açık oturumda, seçim sonuçlarını değiştirecek büyük bir hata yapmadıkları, AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın özellikle Kıbrıs sorunu konusunda iyi bir izlenim bıraktığı kaydedildi

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak, ikinci turu ise 4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olan Nikos Anastasiadis, Stavros Malas, Nikolas Papadopulos, Yorgos Lillikas ve Hristos Hristu dün akşam Güney Kıbrıs’taki televizyon kanallarından canlı yayınlanan bir açık oturumda bir araya geldiler.

Politis ve diğer gazeteler, başkan adaylarının dün akşam gerçekleştirilen açık oturumda, seçim sonuçlarını değiştirecek büyük bir hata yapmadıkları, AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın özellikle Kıbrıs sorunu konusunda iyi bir izlenim bıraktığını yazdılar.

Politis gazetesi: “Malas ve Anastasiadis Öne Çıktılar – Papadopulos Muz Kabuğuna Bastı – Malas İyi İzlenim Oluşturdu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, başkan adaylarının dün akşamki oturumunda seçimlerin kaderini değiştirebilecek büyük bir hata yapmadıklarını ve genel anlamda kendi siyasi çizgileri içerisinde kaldıklarını yazdı.

Gazete, Malas ve Anastasiadis’in açık oturumda Papadopulos’tan daha iyi iş çıkardıklarını, Papadopulos’ın mal varlığına ilişkin bir soruyu yanıtlayamaması ve gerçekte düşmekte olan doğal gaz fiyatları için “tehlikeli şekilde yükseldiği” iddiasında bulunması sebebiyle açık oturumu başarısız tamamladığı değerlendirmelerinin yapıldığını yazdı.

Anastasiadis’in açık oturumun ilk kısmında, kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar verirken önündeki kağıtlara daha çok baktığını, ayrıntılarda kaybolduğunu, dış politikaya ilişkin sorulara ise inandırıcı yanıtlar verdiğini yazan gazete, açık oturumun ikinci kısmında ise daha başarılı olduğunun görüldüğünü belirtti.

Haberde, dün akşamki oturumun en başarılı ismi olarak AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın öne çıktığı, Malas’ın rakiplerinin sorularına verdiği net yanıtılar, birinci tur sonrasında ikinci tur seçimde ELAM’ın desteğini talep etmeyeceği konusunda garanti vermesi ve yine birinci tur sonrasında maliye bakanının kim olacağını açıklayacağını duyurmasının taktir alan unsurlar olduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Malas Net Tezler ve Önerilerle Galip Geldi”.

Alithia: “Sürpriz Yok – Başkan Adaylarının Açık Oturumu Sakin Geçti – Açık Oturum Bizi Daha Bilgili Yapmadı – Bilindik Tezlerin Tekrarı”.

Fileleftheros: “Kendi Kendilerini Tekrar Ettiler”.