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Güney'de 51 bin 792 kamu çalışanı

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Güney'de 51 bin 792 kamu çalışanı
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Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan personelin sayısının Eylül ayı itibariyle 51 bin 792 olduğu açıklandı.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Enstitüsü’nün dün açıkladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan kişilerin sayısının 51 bin 792 olduğunu yazdı.

Gazete, kamuda çalışan geçici personel oranının yüzde 35,2 olduğunu belirtirken, son beş yıldır kamuda daimi personel yerine geçici personel çalıştırılması politikasının izlendiğini aktardı.

Habere göre, kamudaki geçici personel sayısı son beş yılda 6 bin 333 kişi artış gösterdi.

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