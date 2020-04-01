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Güney'de 114 mahkuma af çıktı

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Güney'de 114 mahkuma af çıktı

Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nde bulunan 800 mahkumdan 114’üne koronavirüs ve Paskalya affı çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesi, aftan yararlanacak mahkumların 10 yıla kadar hapis cezası bulunan, 19 Nisan 2020’ye kadar aldığı hapis cezasının yarısını tamamlamış olan ve cezasının bitmesine 2 yıl süre kalanlar arasından belirlendiğini yazdı.

Haberde, aftan cinayet, cinayete teşebbüs, cinsel istismar, tecavüz ve çocuk pornosu gibi ciddi suçlardan mahkum olmayanların yararlandığı belirtildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise af kapsamında 137 mahkumun serbest bırakıldığını yazdı.

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